Yüz yüze eğitime kar engeli! İşte güncel liste!

Türkiye'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda ilde yüz yüze eğitim başlangıç tarihlerinde erteleme kararı alındı. İşte o iller ve valiliklerden yapılan açıklamalar...



BARTIN'DA 3 GÜN



Bartın'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime 3 gün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşullarının meteorolojiden alınan hava tahmin raporlarına göre sürmesinin beklendiği bildirildi.



Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 17-18-19 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verildiği, il ve ilçe merkezindeki anaokulu, anasınıfı ve rehabilitasyon merkezlerinin alınan kararın dışında olduğu kaydedildi.



İKİ İLDE DAHA ERTELEME KARARI



Bursa ve Balıkesir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın bazı ilçelerde yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.



Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle, Büyükorhan, Gemlik, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerindeki resmi ve özel okullar, anaokulları ile eğitim rehabilitasyon merkezlerindeki yüz yüze eğitime yarın için ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, eğitime, uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği belirtildi.



Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle Altıeylül ve Karesi ilçelerindeki yaygın eğitim kursları, özel kurslar, bütün okullar, gündüz bakım evleri, kreşler ve çocuk kulüplerinin eğitim ve faaliyetlerine 1 gün ara verildiği belirtilerek şunlar ifade edildi:



"Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Gömeç, Gönen, Edremit, Erdek ve Manyas dışındaki 12 ilçemizde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi/özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlama faaliyetinin 1 gün daha ertelenmesine ve 17 Şubat Çarşamba günü bu okullarımızda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi."



Açıklamada ayrıca, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.



NEVŞEHİR'DEN AÇIKLAMA



Nevşehir'de etkili olan kar nedeniyle yarın okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak.



Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla, il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün izinli sayılacağı kaydedildi.



KONYA'DA ÇOK SAYIDA İLDE TATİL KARARI



Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilçede yüz yüze eğitime yarın da ara verildi. Bu ilçelerde uzaktan eğitime devam edilecek.



Kentte, dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bugün bazı ilçelerde yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bozkır, Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Halkapınar, Hadim, Hüyük, Güneysınır, Karapınar, Seydişehir, Yunak ve Taşkent ilçelerinde yarın için de yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde uzaktan eğitime devam edilecek.



KARADENİZ'DE DE ERTELEME



Giresun'da etkili olan kar nedeniyle il genelinde yüz yüze eğitime yarın ara verileceği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkisini sürdüren yağış dolayısıyla ilçe hıfzıssıhha kurullarınca eğitimle ilgili kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, bu doğrultuda 17 Şubat Çarşamba günü Giresun merkez ve ilçelerin tamamında eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.



İSTANBUL VALİLİĞİ DE DUYURMUŞTU



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verildiğini, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de izinli sayılacağını bildirdi.



İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"Sevgili İstanbullular, devam eden kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel izinli sayılacaktır."



Valilikten yapılan açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre bugün İstanbul'da hava durumunun çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, yerel olarak kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.



Yarın hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, Avrupa yakasında öğle, Anadolu yakasında yerel olmak üzere öğle saatlerine kadar kuvvetli, akşam saatlerine kadar ise aralıklı kar yağışlı geçmesinin beklendiği aktarıldı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için Valiliğimizce, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 18.02.2021 Perşembe gününe kadar ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır. "



Açıklamada ayrıca kar yağışı sebebiyle meydana gelecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.



YOZGAT'TA BİR GÜN ARA



Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okul ve kurslarda 17 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, uzaktan eğitim olarak yapılacağı belirtildi.



Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.



GÜMÜŞHANE'DE TATİL VERİLDİ



Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle öğrencilerin sağlığı, can, mal ve ulaşım güvenliği için resmi, özel ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde çarşamba günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada kentte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacakları belirtildi.



TRABZON'DAN AÇIKLAMA



Trabzon'da kar yağışı dolayısıyla yarın yüz yüze eğitime ara verileceği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.



Kurulun, alınan meteorolojik veriler ile bölgede görülen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Trabzon genelindeki tüm resmi ve özel okullarda yarın eğitime ara verilmesine karar verdiği vurgulandı.



Ayrıca, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar, motorlu taşıt sürücü kursları, hafızlık eğitimi veren Kur'an kursları, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında da eğitim yapılmayacağı aktarıldı.



Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



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