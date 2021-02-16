Trump'a bir dava daha!

Temsilciler Meclisi Mississippi Vekili Thompson, 6 Ocak'taki Kongre olaylarında halkı isyana teşvik ettiği gerekçesiyle Trump'a karşı dava başvurusunu yaptı.



Thompson, başkent Washington DC'de federal mahkemeye yaptığı başvuruda, Trump'ın açıklamalarının ve sözlerinin halkı Kongre baskınına yönlendirdiğini savundu.



Dava başvurusunda Trump'ın yanı sıra avukatı Rudy Giuliani ile aşırı sağcı "Proud Boys" ve "Oath Keepers" adlı grupların isimleri de baskında rolleri olduğu gerekçesiyle yer aldı.



Dava başvurusunun kabul edilmesi durumunda Trump aleyhinde yürütülecek dava sürecinde delil toplanması ve tanıklara başvurulması gibi birçok sürecin işletilmesi bekleniyor.



ABD yasalarına göre, herhangi bir kişinin sivil mahkemelerde yargılanması ya da ceza alması onun başkan adayı olmasına hukuken engel teşkil etmiyor.



Eski ABD Başkanı Trump hakkında halen seçim sonuçlarıyla ilgili Georgia eyalet yetkililerine baskı yaptığı gerekçesiyle başlatılan bir soruşturma ve New York'taki işletmeleriyle ilgili devam eden bazı yasal süreçler bulunuyor.



Senato Genel Kurulunda 13 Şubat'ta yapılan oylamada 57 senatör Trump aleyhinde oy kullanırken, 43 senatör ise Trump'ın suçsuz olduğu yönünde oy vermişti.



Böylece 100 sandalyeli Senatoda suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun oyu (67 senatör) gereken Trump, hakkındaki "halkı isyana teşvik" başlıklı azil suçlamasından aklanmıştı.