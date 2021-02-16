USD (Alış - Satış) : 6,92 - 6,93 EURO (Alış - Satış) : 8,40 - 8,42

Oyun severler dikkat! Her on oyuncudan biri...!!!

Oyuncuların onda birinden fazlasının (Türkiye’de %8,8, küresel olarak %12, ~ 179 milyon) kimlikleri çalındı. Bu rakam dünya genelinde 347 milyar dolarlık ekonomik değere karşılık geliyor olabilir.

Teknoloji / 16 Şubat 2021 Salı 21:47
Oyun severler dikkat! Her on oyuncudan biri...!!!

17 ülkede ankete katılan 5.031 oyuncuya göre, oyun oynayanların neredeyse beşte biri (%19) zorbalığa uğradı. Bu endişe verici eğilim Rusya'da (%44) Suudi Arabistan'da (%27), Türkiye'de (%28) ve ABD'de (%27) daha da yaygın.

Daha kötüsü, Türkiye’de her üç oyuncudan biri (%26,4) hile yapanlarla karşı karşıya geldi. Bunların %34,8'inde stres ve kaygıya neden oldu. Bu durum oyuncularda hayal kırıklığı yaratıyor çünkü oyuncular genellikle uzaklaşmak (%46,4), heyecan (%74,9) ve arkadaşlık (%40) için oyun oynamaya gidiyor.

Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, "Oyun oynarken, zorbalıklardan, hilelerden ve bilgisayar korsanlarından nasıl kaçınabileceğinizi veya bunlarla nasıl başa çıkabileceğinizi baştan düşünmek önemlidir. Bu kadar erken hareket etmek, bu korkuların çoğunu bir kenara bırakıp oyunun tadını çıkarmaya odaklanabileceğiniz anlamına geliyor" diyor.

Uzmanlar, çevrimiçi oyun oynarken hesabınızı olabildiğince güvene almaya yardımcı olacak yedi tavsiyede bulunuyor:

PC oyunları için her zaman Steam ve GOG gibi iyi bilinen platformlardan veya resmi geliştirici sitelerinde alışveriş yapın.

Resmi mağazalar genellikle harika indirimler, hatta ücretsiz oyunlar sunarlar. Ancak birçok e-posta teklifi aldatmaca olabilir. İndirimin gerçek olup olmadığını görmek için geliştiricinin veya mağazanın web sitesine gidin.

Satın almadan önce mağazanın, beğenmediğiniz veya bilgisayarınızda çalışmayan bir oyunu iade etmeye dair kurallarını öğrenin.

Çevrimiçi alışveriş için tüm birikiminizi içeren bir kartı bağlamak yerine, bu işe özel bir banka kartı alın ve bunu kullanın. Bu şekilde, davetsiz misafirler kullandığınız bir siteye girmeleri durumunda pek bir şey elde edemezler.

Ev ağınızı uygun şekilde güvenli hale getirdikten sonra uygun ürünleri kullanarak çevrimiçi mağazalara yalnızca evden giriş yapmanızı öneririz.

Hesabınızı Steam ve Battle.net'te ve oyun mağazalarında oturum açmak için kullandığınız tüm sosyal ağ profillerinde koruyun. Mümkünse başka bir yerde oturum açmak için sosyal ağ hesaplarını kullanmayın.

Oyun oynamak için kullandığınız bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler de korunmaya ihtiyaç duyar. Güvenilir bir çözüm, hileli web sitelerini ve kötü amaçlı yazılımları engeller, güvenlik sorunları hakkında sizi uyarır ve popüler yanlış anlamaların aksine oyun deneyimini etkilemez. Çağdaş güvenlik çözümlerinde bulacağınız Oyun Modu, oyunu tam ekran modunda oynadığınızda otomatik olarak açılır.

Suudi Arabistan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı