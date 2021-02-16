Oyun severler dikkat! Her on oyuncudan biri...!!!

17 ülkede ankete katılan 5.031 oyuncuya göre, oyun oynayanların neredeyse beşte biri (%19) zorbalığa uğradı. Bu endişe verici eğilim Rusya'da (%44) Suudi Arabistan'da (%27), Türkiye'de (%28) ve ABD'de (%27) daha da yaygın.



Daha kötüsü, Türkiye’de her üç oyuncudan biri (%26,4) hile yapanlarla karşı karşıya geldi. Bunların %34,8'inde stres ve kaygıya neden oldu. Bu durum oyuncularda hayal kırıklığı yaratıyor çünkü oyuncular genellikle uzaklaşmak (%46,4), heyecan (%74,9) ve arkadaşlık (%40) için oyun oynamaya gidiyor.



Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, "Oyun oynarken, zorbalıklardan, hilelerden ve bilgisayar korsanlarından nasıl kaçınabileceğinizi veya bunlarla nasıl başa çıkabileceğinizi baştan düşünmek önemlidir. Bu kadar erken hareket etmek, bu korkuların çoğunu bir kenara bırakıp oyunun tadını çıkarmaya odaklanabileceğiniz anlamına geliyor" diyor.



Uzmanlar, çevrimiçi oyun oynarken hesabınızı olabildiğince güvene almaya yardımcı olacak yedi tavsiyede bulunuyor:



PC oyunları için her zaman Steam ve GOG gibi iyi bilinen platformlardan veya resmi geliştirici sitelerinde alışveriş yapın.



Resmi mağazalar genellikle harika indirimler, hatta ücretsiz oyunlar sunarlar. Ancak birçok e-posta teklifi aldatmaca olabilir. İndirimin gerçek olup olmadığını görmek için geliştiricinin veya mağazanın web sitesine gidin.



Satın almadan önce mağazanın, beğenmediğiniz veya bilgisayarınızda çalışmayan bir oyunu iade etmeye dair kurallarını öğrenin.



Çevrimiçi alışveriş için tüm birikiminizi içeren bir kartı bağlamak yerine, bu işe özel bir banka kartı alın ve bunu kullanın. Bu şekilde, davetsiz misafirler kullandığınız bir siteye girmeleri durumunda pek bir şey elde edemezler.



Ev ağınızı uygun şekilde güvenli hale getirdikten sonra uygun ürünleri kullanarak çevrimiçi mağazalara yalnızca evden giriş yapmanızı öneririz.



Hesabınızı Steam ve Battle.net'te ve oyun mağazalarında oturum açmak için kullandığınız tüm sosyal ağ profillerinde koruyun. Mümkünse başka bir yerde oturum açmak için sosyal ağ hesaplarını kullanmayın.



Oyun oynamak için kullandığınız bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler de korunmaya ihtiyaç duyar. Güvenilir bir çözüm, hileli web sitelerini ve kötü amaçlı yazılımları engeller, güvenlik sorunları hakkında sizi uyarır ve popüler yanlış anlamaların aksine oyun deneyimini etkilemez. Çağdaş güvenlik çözümlerinde bulacağınız Oyun Modu, oyunu tam ekran modunda oynadığınızda otomatik olarak açılır.