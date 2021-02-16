Koronavirüste son durum!

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden Türkiye'nin 16 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu paylaştı.



Sağlık Bakanlığı, 16 Şubat koronavirüs tablosunu paylaştı. Tablodaki verilere göre, ağır hasta sayısı 1201 oldu, 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükselirken, son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti.



