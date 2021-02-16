Kızılay davasında flaş gelişme!

Türk Kızılay Sancaktepe Şubesine yapılan yardımları halk pazarlarında satarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 12 sanığın, "kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapsi istenmişti. Sanıkların yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü.



MAL VARLIKLARINA KONULAN TEDBİRLERİN KALDIRILMASINI İSTEDİLER



İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmak üzere tutuksuz 10 sanık ile avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Görülen dava duruşmasında tutuklu sanıklardan Emrah A. ile İsmail Hakkı A.'nın yapılan itiraz üzerine Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesince tahliyelerine karar verildiği bildirilirken yargılanan sanıklar maaş hesapları ile mal varlıkları üzerine konulan tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.



BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ



Mahkeme ise sanıkların bu talebine karşılık sanıkların maaş hesapları üzerine konulan tedbirlerin kaldırılmasına, diğer tedbirlerin ise devamına karar verdi. Aynı zamanda mahkeme, sanıkların tedbir konulan mal varlıklarının suçtan elde edilen değer olup olmadığının tespiti için Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) müzekkere yazılmasını ve konuya ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi.



DAVA ERTELENDİ



Duruşma sonucunda İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, ertelendi. Bir sonraki celse gelecek bilirkişi raporuna göre sanıkların yargılanmasına devam edileceği aktarıldı.