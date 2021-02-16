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HDP'li Mithat Sancar Gara katliamı için devleti suçladı!

PKK’nın Gara’daki bir mağarada 13 vatandaşımızı şehit etmesi Türkiye’yi yasa boğarken terör örgütünün siyasi ayağı olan HDP’ye tepki üstüne tepki yağıyor. Gara’daki kalleşlik ile ilgili HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, TBMM’deki grup toplantısında haddini aşan ifadeler kullandı. Sancar, "Ölümlerin nasıl meydana geldiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarmaktır. Bu bir infaz mıdır, yoksa ölümler bombardımanların sonucu olarak mı gerçekleşmiştir?” ifadelerini kullandı.

Güncel / 16 Şubat 2021 Salı 14:52
HDP'li Mithat Sancar Gara katliamı için devleti suçladı!

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında, terör örgütü PKK'nın Gara'da 13 kişiyi vahşice katletmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıyı kınayan sancar, konuşmasının devamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçlayıcı ifadeler kullandı.

'ÖLÜMLER BOMBARDIMAN SONUCU MU...'
Sancar, 'Ölümlerin nasıl meydana geldiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarmaktır. Bu bir infaz mıdır, yoksa ölümler bombardımanların sonucu olarak mı gerçekleşmiştir? Şunu peşinen söyleyeyim, ölümler nasıl gerçekleşmiş olursa olsun bu durumu kabul etmek kesinlikle mümkün değildir, biz bunu açıkça kınıyoruz.' şeklinde konuştu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, masum insanlara yönelik düzenlenen tüm saldırılar karşısında bu tavrını koruyor.

HDP, PKK'lı teröristlerin düzenlediği her saldırının ardından devleti suçluyor.

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