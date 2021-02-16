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HDP, CHP ve İYİ Parti’ye tepki yağıyor Terör örgütlerinin esir aldığı ittifak!

Gara’da Pençe-Kartal 2 Harekâtı sırasında köşeye sıkışarak 13 vatan evladını canice şehit eden terör örgütü PKK ve desteklerine her kesimden lanet yağıyor. PKK ile işbirliği alenen ortada olan HDP’nin kapatılma çağrısı da yinelenirken, HDP ile ittifak içerisindeki CHP ve İYİ Parti’ye de büyük tepki var.

Güncel / 16 Şubat 2021 Salı 08:09
HDP, CHP ve İYİ Parti’ye tepki yağıyor Terör örgütlerinin esir aldığı ittifak!

Ülkücü geçinip HDP'yi destekleyenlere tepki gösteren İç Anadolu Şehit aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen, “PKK'ya lanet olsun. Onu destekleyenlere de, onun bu katliamına sessiz kalanlara da lanet olsun. Sen geçmişte ülkücü olacaksın, bu ülkenin milliyetçisi olacaksın, geçmişte MHP'de yetkili olacaksın, İçişleri Bakanı olacaksın ve askerimize, polisimize, memurumuza, sivilimize kurşun sıkanlarla kahvaltı yapacaksın. İnancından, itikadından, kanından şüpheleniyorum. Öyle bir şey olamaz. Sen bir genel başkansın ve adın Meral Akşener. Ya sen milliyetçi değilsin, ya da sen menfaatin için İYİ Parti'nin genel başkanlığına devam ediyorsun” dedi.

Timsah gözyaşları
Bağımsız Ülkücüler Platformu kurucusu Adnan Baran, “HDP ile PKK'nın ilişkisini, irtibatını bilmeyen yok. Bu, gün gibi ortada. Açık ve net olan şudur; Türkiye'de iki tane blok var. Bir, PKK'ya ve tüm terör örgütlerine karşı olan Cumhur İttifakı. Diğer tarafta da PKK'nın esir aldığı, FETÖ'nün esir aldığı Millet İttifakı var. Bunu görmemek için kör olmak gerekir. Örnek olarak, en son 13 tane vatan evladı şehit oldu. Şimdi gerek İyi Partililer, gerek CHP'liler ve bunların yayın organlarına baktığımızda işte güya timsah gözyaşı dökerek, evlatlarımızı şehit edenleri kınıyorlar. Ama hiçbiri ‘PKK terör örgütüdür' diyemiyor. PKK'nın sahibi kimse, FETÖ'nün sahibi kimse Millet İttifakı'nı kuran da o iradedir. Meral Akşener ve şirekağası ülkücü, milliyetçi cenahı etkilemek için yalandan, PKK'ya karşıymış gibi tabi onuda ağzına almadan laf söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

Meral Akşener

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