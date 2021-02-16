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Gönül Dağı'ndaki sahne dünya gündeminde!

TRT'nin Gönül Dağı dizisinde oynatılan bir sahne şu anda tüm dünyanın gündeminde. Dizideki detayı fark eden izleyiciler senaristlere övgüler yağdırdı.

Medya / 16 Şubat 2021 Salı 10:58
Gönül Dağı'ndaki sahne dünya gündeminde!

Her bölümde farklı bir karakterin hikayesi ile başlayan Gönül Dağı dizisi izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan'ın (Dilek) yer aldığı Gönül ağı dizisi Cumartesi günleri reyting zirvesinin galibi olmayı başardı.

Dizide dünya gündemindeki konu işlendi
Yaptıkları icatlarıyla dizide Gedelli'nin sevgilisi haline gelen amca oğulları ekran başındakilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Dizinin senaristleri dünyanın gündemindeki konuyu işledi. Yaptıkları uçak (66) ile isimlerini duyurmaya çalışan 3 kuzen Taner, Veysel ve Ramazan sonunda istediklerini elde eder. Ve şimdi asıl konumuza gelelim…

Gözden kaçmadı
3 amca oğlunun icatları diziye damga vurmaya devam ederken senaristlerin dünyanın gündemindeki bir konuyu işlemesi kimsenin gözünden kaçmadı. Hatırlanacağı üzere Gönül Dağı'nın 13. bölümünün bazı sahneleri Türk Hava Kurumu'nun Ankara'daki tesislerinde çekilmişti.

Dizide 3 kuzen Sivil Havacılık Bölgesine sunum yapmaları için davet edilir. Büyük umutlarla yaptıkları ve çeşitli engellerle bir türlü umdukları sonucu alamadıkları '66' uçağı için gelen bu müjdeli haber, Gedelli mucitlerini harekete geçirir.

Uçaklarını bu büyük güne hazırlayan kuzenler, SNK Mühendislik'e bir sunum hazırlar ve sonunda mutlu sona ulaşırlar hatta yeni bir icat için büyük bir yatırım alırlar.
Senaristler tam da bu nokta da devreye giriyor…

Bilindiği üzere SNK Mühendislik ekibi 3 kuzenden ‘Temiz Enerji Santrali' üzerinde bir çalışma yapmalarını ister.
Ve Taner, Veysel ve Ramazan ‘Temiz enerji projesi' yürütmeye başlayan gençler elektrik üretmek için ortaya yeni bir alet ortaya çıkartır.
Gönül Dağı dizisindeki bu sahneler izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

Şu anda tüm dünyanın gündeminde (TES 2021) ‘Temiz enerji projesi' yer alıyor.
Gönül Dağı dizisinde bu konunun yer edinmesi ekran başındakilerden tam not aldı.

Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları Gönül Dağı dizisi oyuncuları ve senaristlerine övgüler yağdırdı.

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