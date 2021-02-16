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Gara'ya giden HDP'li vekil kim?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gara'ya giden HDP'li kadın bir vekil" dedi.

Güncel / 16 Şubat 2021 Salı 16:43
Gara'ya giden HDP'li vekil kim?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Gara'ya giden HDP'li kadın bir vekil' dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'li milletvekilinin bir kadın olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, Gara'ya giden milletvekilinin kim olduğu sorusu üzerine, "HDP'li kadın milletvekili" dedi. Soylu, 'şu anda milletvekili mi, parlamentoda mı?' sorusuna ise, 'evet' yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Milletvekili Öznur Çalık'ın bu kapsamda HDP'li Pervin Buldan ile görüştüğünü, Buldan'ın kendisine kaçırılan asker ve polisler için "Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar" dediğini açıklamıştı. Soylu, "Allah şahittir, bu PKK terör örgütü ailelerimize karşı, şehitlerimize karşı galip gelemeyecek. Sizi yenecekler. (HDP sıralarına dönerek) Hiç gülmeyin Hanımefendi. Biz gülmüyoruz! Gülüyorsunuz, benim genel başkanımı ağzınıza alacak ağzınız yok. PKK, ailelerimize karşı zafer kazanamayacak, ailelerimiz onları yenecek." diyerek HDP'li vekile sert çıkmıştı.
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Ak PartiMilletvekiliPervin Buldan

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