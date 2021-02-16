Fahrettin Altun'dan Doğan Cüceloğlu açıklaması!

83 yaşındaki Cüceloğlu, eşi tarafından İstanbul Akatlar'daki evinde ölü bulundu. Eşinin haber vermesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğinin anlaşılması üzerine savcı, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Doğan Cüceloğlu için Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.



Altun mesajında şunları ifade etti: "Maarif, iletişim ve psikoloji alanlarının duayeni Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ani ölümü hepimizi derinden sarstı. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."