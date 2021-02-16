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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar... 'Gara sıkıntılı bölgeydi, Gara düştü, iş bitti'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Gara operasyonu ve PKK terör örgütü tarafından 13 kişinin şehit edilmesi ile ilgili konuşan Erdoğan, ''Ey Batı neredesin? Neden sesiniz çıkmıyor, neden sustunuz?'' dedi. ''Gara sıkıntılı bölgeydi, Gara düştü, iş bitti'' diyen Erdoğan, ''Harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz'' diye konuştu.

Güncel / 16 Şubat 2021 Salı 12:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar... 'Gara sıkıntılı bölgeydi, Gara düştü, iş bitti'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bir kaç gündür yüreğimiz şehitlerimizin acısı ile buruk. Silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Bu hadise örgüt ve uzantıları ile merdiven altı işbirliğinde olan herkesin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. PKK'ya PKK diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü. Dedik ya, hangi ine girerlerse girsinler girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz. Şehitlerimiz var. Ama biz biliyoruz ki şehitlik yok oluş değildir. Son olarak 2 yüzbaşı ve bir başçavuş... Aileleri de hepimiz biliyoruz ki Allah yolunda, vatan yolunda onlar şehadete yürüdüler. Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları öfkemizi kabartırken izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor. Bu gençler bu teröristlere bu toprakları mezar edecekler mezar...

EY BATI NEREDESİN?

Bir başka ülkenin başına gelse tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde gelen bir kaç cılız ses dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Ey Batı neredesin? Neden sesiniz çıkmıyor, neden sustunuz? Sizde böyle bir şey olduğunda yaygaralarından geçilmiyor. Sesiniz çıksa da çıkmasa da biz görevimizi biliyoruz. Bu teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz. Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde oraları onlara mezar ettik. İnlerine kadar giren bizin Mehmetçiğimiz, jandarmamız bundan sonra da aynı şekilde inlerine kadar girerek buraları bunlara mezar olacak.

Gara hadisesi milletimiz ve devletimizi korumak için sınırlarımızın ötesinde güvenli bir alan oluşturmak fikrimizi pekiştirdik. Gara sıkıntılı bölgeydi, Gara düştü, iş bitti. Harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz.

BAKAN AKAR VE SOYLU'DAN CHP VE İYİ PARTİ'YE ZİYARET

Bugün Milli Savunma ve İçişleri Bakanım bir heyet olarak CHP Genel Başkanı'nı ziyaret ettiler. Bu olaylarla ilgili bilgilendirme yaptılar. Ardından İYİ Parti'yi ziyaret edip onları da bilgilendirdiler. MHP Genel Başkanı, Cumhur İttifakımızın bir kanadı. 'Zaten Meclis'te dinleyeceğiz, size inandık, gelmenize gerek yok' dedi, şu anda yola devam ediyoruz.

Teröristlerin bize gelmesini beklemeyecek, biz gidip onların başını inlerinde ezeceğiz. Güvenlik güçlerimizle onlara nefes aldırmayacağız. İnşallah önümüzdeki dönem bu doğrultuda milletimizle yeni müjdeleri paylaşacağımız bir dönem olacaktır.

Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde UNESCO 2021 Yunus Emre Yılı programımız var. Yaşadığımız toprakları fethi ile gönül kazanma ile nasıl vatan haline getirdiğimizi bir kez daha hatırlayacağız. Mücadelesiz geçmiş tek bir günümüz bile yoktur.

Şimdi önümüzde 2023 hedefleri var, gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir ülke bırakacağız. Yaptığımız hizmetlerden ülkemizin her karış toprağı istifade etmiştir.

Yunus Emre

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