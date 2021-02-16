Can Ataklı bu kez de TSK'yı suçladı!

CHP yandaşı Can Ataklı Korkusuz Gazetesi'ne yazdığı köşe yazısında, PKK tarafından vahşice katledilen 13 şehit için TSK'yı suçladı. İşte Ataklı'nın o yazısı:



'ABD Dışişleri Bakanlığı da Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama yaptı.



Şöyle denmiş kısa açıklamada;



“ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz.”



Ne demek şimdi bu?



“Irak'ın Kürdistan bölgesinde” vurgusu ile sınır dışı operasyon mu kastediliyor yoksa bir başka ülke topraklarına girilmesi mi dile dolanıyor?



“NATO müttefimiz” sanki “Biz müttefik falan değiliz ama NATO üyesi olduğumuz için mecburen öyle diyoruz” demek gibi gelmedi mi size de?



“Türk vatandaşlarının PKK elinde öldürüldüğü doğruysa” gibi bir tanımlamayı bugüne kadar hiç duydunuz mu? Ne yani PKK değil de başkasının elinde miydiler, PKK değil de başkaları mı şehit etti 13 yurttaşımızı?



Kuzey Irak'taki PKK kamplarına ve mağaralarına yönelik operasyonlar sırasında kaçırılmış olan 13 vatandaşımızın katledildiğinin ortaya çıkarılması toplumda çok derin bir acı ve öfkeye neden oldu.



Acımızı içimize gömeriz elbette.



Ancak bu korkunç olayda ihmali olanların da ortaya çıkarılmasını istemek hakkımızdır.



Bu kadar geniş çaplı bir operasyon yapılırken rehine tutulanlarla ilgili sağlam bir istihbarat elde edilmemiş midir?



Edildiyse bu vatandaşlarımızın can güvenliği ön plana alınmamış mıdır?



Bu korkunç vahşetin önlenememesi konusunda bakanlık ve komutanlık düzeyinde soruşturma yapılmayacak mıdır?



Sorulacak pek çok soru var.'

