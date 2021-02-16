Bakan Soylu Mecliste ağladı!

Bakan Soylu Gara Bilgilendirmesi sırasında mecliste gözyaşlarını tutamadı.



Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



Dün gece 12 aileyi aradım arkadaşlarımla birlikte. Müslüm Altuntaş'ın babasının söylediği cümle, 'gam yok keder yok bakan bey' dedi. Bu kadar uzun ve yorucu bir süreçten sonra ailelerin bu metaneti ve ortaya koydukları bu sabır bu milletin ruhunun kendilerinin tamamen vücudunda bezenmiş hali bize dün akşam bir ders daha verdi. Bu çocuklarımızın hiçbiri pikniğe giderken kaçırılmadı. Bir operasyondayken de kaçırılmadı. Bu olayın duyulduğu ilk andan itibaren AB ve ABD, PKK inşası ile gerçekleşen sosyal medya ile söylenenler bir amaç için söylendi. Hem acımız var hem de acımızı kanırtmak için söylediler. Malatya'ya ailesine giderken kaçırıldı. Kimisi de 2016 yılında açıköğretim imtihanına giderken kaçırıldılar. Olayı olduğu gibi anlatacağım size.



Biz bu ailelere sadece bir vatandaş muamelesi yapmadık. Her üç ayda bir görüştük. Fakat birilerinin bu aileleri nasıl istismar ettiklerini bu kürsüden söyleyeceğim. Bu hepimizin derdi. Biz terörle mücadele yapıyoruz.



Niçin acaba biz 300'ün altına indirdik terörist sayısını diye niye böbürleniyoruz niye bu mücadeleyi bırakmıyoruz. Oralarda bir milletvekilinin de nasıl boy gösterdiğini biliyoruz. Bu evlatlarımız ayın 10'unda şehit oldu. Çocuklarımız şehadete kavuştuktan sonra ölümlerini de istismar etmeye çalıştılar.



Dedikleri şu, FETÖ ve PKK inşası, Emre Uslu denen müptezelden Avrupa'daki diğer tüm müptezellere kadar terör örgütünden vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden ahlak bekleyen ahlaksızdır.



Tam beş kere benim bakan yardımcım bir yılda görüştü ailelerle. Aileleri alıp Irak'a Erbil'e götürdüler ne oldu elleri boş döndüler. Terör örgütünün ilk katliamı mı bu hayır. 1984'ten bu yana 6 bin 21 sivil katliam gerçekleştirdi. Orada Diyarbakır annelerinden 7 tane bunlardan vardı. Devlet burada üzerine düşen her görevi yerine getirmiştir.



Pervin Buldan dedi ki, 'Biraz misafir edip bırakacaklar.'