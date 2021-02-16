Android kullanıcılarına müjde!

Android 12'ye ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şu an için henüz resmî duyuru yapılmış değil. Ancak XDA Developers tarafından sızan bilgilere göre işletim sisteminin yeni sürümü bir dizi güncellemeyle geliyor. Bunlar arasında tüm sensörlerin hızlıca kapatılıp açılabilmesi, yeni depolama özelliği ve özelleştirme seçenekleri geliyor. Ayrıca Wi-Fi şifresi paylaşımını kolaylaştıran bir sistem de detaylar arasında.



Google, Android 12 tarafında ekran boyutu ve kasası büyüyen akıllı telefonlar için de çeşitli çözümler üretiyor. Büyük ekranlı telefonlar, bölünmüş ekran modu sayesinde aynı anda iki uygulamayı görmek ve kullanmak isteyenler için epey pratik özellikler sunuyor. Ancak bazen tek elle telefonu kontrol etmek gerçekten zorlaşabiliyor. iPhone'lar için geliştirilen bir tek el modu var. Bu sayede görüntü telefonun alt kısmına kayıyor. Benzer bir özelliğin yakında Android 12'ye de gelmesi bekleniyor.

Android 12 ile birlikte tek ekran kullanım modu standart halini alıyor.



Tek el modu ekranı %40 oranında küçültecek

Yine XDA Developers tarafından hazırlanan bir rapora göre Google, Android'e tek elle kullanım için özel mod dahil ediyor. Rapor, bu özelliğin farklı alanlara kolayca erişmenizi sağlayan ekran boyutunun orijinal ekrana oranla %40'ına kadar küçültülebileceği belirtiliyor. Tek elle modu nasıl tetikleyeceğinizi yapılandırmanıza izin verecek bir hareket ayarı da olacak.



Samsung ve Huawei gibi üreticiler bu sistemi kendi özellikleriyle sunuyorlar. Ancak Google'ın doğrudan Android'e entegre edeceği bu sistem çok daha erişilebilir hale getiriyor. Bu arada Android 12'nin Snow Cone olarak isimlendirilmesi de söz konusu.