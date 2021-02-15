Türkiye'nin koronavirüs rakamları!

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden Türkiye'nin 15 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu paylaştı.







Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta sayısı 1232 oldu, 7 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 482 bin 435'e yükseldi.