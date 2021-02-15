Şenol İpek'in haklı isyanı!

Eski manken ve oyuncu Şenol İpek, Gara'da 13 vatandaşımızın terör örgütü PKK tarafından haince şehit edilmesine sessiz kalan ünlülere sert tepki gösterdi.



İpek 'Toplumsal olarak her olaya reaksiyon gösteriyorsunuz. Hatta günün 24 saati sosyal medyada olan bazı ünlüler var. Neden şehitlerimiz için hiçbir duyarlılık gösterip paylaşımlar yapamıyorsunuz, neden korkuyorsunuz, neden 'Kahrolsun PKK' bile diyemiyorsunuz. neden teröristler haindir, hain teröristler diyemiyorsunuz?' dedi.

