Şaban Sevinç bombayı patlattı!

Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç, katıldığı bir yayında 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında CHP adayı olan Muharrem İnce lehine etkili yayın yapınca CHP genel merkeziyle aralarının açıldığını açıkladı.