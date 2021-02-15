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Resmi belgeye rağmen “yalan” haber dediler

Uludağ’da maske ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayılıp düzlenen partinin haber yapılması üzerine harekete geçen sosyal medyadaki trol hesaplar on binlerce insanı kandırdı. Habere konu olan yerin 'Uludağ' değil 'Rusya' diyen trol hesaplara inananlar eğlenenlerin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığını da iddia etti.

Güncel / 15 Şubat 2021 Pazartesi 19:13
Resmi belgeye rağmen “yalan” haber dediler

Uludağ'da parti düzenleyip eğlenen 100 kişilik grup için Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvurulduğu ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversite'nin hafta sonu iki gün "Snowbreak 2021" etkinliği ve eğlence düzenleme talebini uygun bulan müdürlük Valilik makamına yazı yazarak Covid-19 tedbirlerine uyulma şartıyla resmi izin istedi. Bu yazıya istinaden valilik, Boğaziçi Üniversitesi'nin Cumartesi ve Pazar günü 17.00 ile 19:00 arasında iki gün eğlence düzenlemelerine izin verdi. Ancak 13 vatandaşın terör örgütü tarafından şehit edildiğinin ortaya çıktığı Pazar günü ise eğlence iptal edilmedi aksine büyük bir coşkuyla yakılan ateşler etrafından sosyal mesafe hiçe sayılarak dans edilip şarkılar söylendi. Covid-19 tedbirlerinin hiçe sayılıp parti yapılmasını gündeme taşıyan medya ise hedef alındı.

VATANDAŞLAR RAHATSIZ OLDU

Aynı gün tatil için Uludağ'da olan çok sayıda vatandaş bu görüntülerden rahatsız oldu. Sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ve şehitlerin olduğu Türkiye için acılı bir günde bu eğlenceye tepki gösteren bir çok vatandaş Jandarma'yı arayıp şikayet etti. Ancak eğlencenin valilik izniyle yapıldığını için Jandarma müdahale edemedi.

SOSYAL MEDYADA YALAN RÜZGARI

Resmi evrakla Boğaziçi Üniversitesi adına eğlence izni alınmışken, açık kimliği belli olmayan sosyal medya kullanıcıları, 13 şehit varken düzenlenen eğlenceyi haber yapan medyayı hedef aldı. "Kimlik kontrolü mü yaptın." "Boğaziçi öğrencileri değil onlar" tarzında çok sayıda twit atılırken, haberi yapan muhabirler de alenen hedef gösterildi. Yalan olduğunu bile bile birçok mesaj paylaşarak çatışma ortamı yaratmak isteyen bir grup, 13 şehidin yasını tutmak yerine eğlence düzenleyen kişilerin savunucusu oldu. Tehdide varan paylaşımlar yapanlar adeta halkı kin ve nefret ortamına sürüklemeye çalıştılar. Trollerin peşine takılan gerçek hesaplar ise Uludağ'ın Rusya olduğuna bile inandı.

CUMHURİYET BOŞ DURMADI

Yaşanan rezalete yine sahip çıkan Cumhuriyet Gazetesi, terör örgütü PKK tarafından katledilen 13 insanın 2015 yılınca kaçırıldığını öne çıkarttığı haberinde düzenlenen eğlenceyi çok masum gibi gösterdi. Haberi yapan medya kuruluşlarını hedef gösteren Cumhuriyet tehdit içerikli sosyal medya paylaşımlarını da ihmal etmedi.

13 şehidimiz varken Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri eğlence düzenledi

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI CEZA KESİLDİ

Pandemi kurallarının hiçe sayılarak düzenlenen eğlencenin görüntüleri basın organlarında yer alınca jandarma bu kez hareke geçti. İzlenen görüntülerden tespit edilen 15 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 7 bin lira ceza kesildi.

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