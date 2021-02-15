Ömer Çelik'ten ABD'ye sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'ye sert tepki sözleri geldi. Çelik sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



NATO müttefiki Türkiye'nin hadiseye dair yaptığı açıklamaya rağmen ABD Dışişleri'nin ne tür bir doğrulama beklediği çok ağır bir soru işaretidir. Müttefiklik ilişkilerine taban tabana zıt olan bu açıklama utanç verici bir yaklaşımdır.



"BU TAVIR TERÖRE DESTEKTİR"



PKK’ya silah verirken adresini bilenler, PKK katliam yaptığı zaman adresini kaybediyorlar. PKK’nın her hareketini avuçlarının içi gibi bilenler, PKK vatandaşlarımızı öldürdüğü zaman katilin adını koymamak için gayret sarfediyorlar. Bu tavır terörle mücadele değil teröre destektir. Türkiye, terör örgütü PKK ve tüm kolları ile amansız bir mücadele içerisindedir ve müttefiklerinden ilkeli bir destek beklemektedir! PKK terör örgütünü net şekilde lanetlemeyenlerin terörle mücadeleden bahsetmesi sözkonusu olamaz.