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Müge Anlı İkranur Tirsi'nin ölümüne ilişkin detayı canlı yayında son dakika açıkladı! İkranur Tirsi'nin katili öz amcası çıktı!

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evinin yakınında bahçede otlayan hayvanlara bakmaya giden ve sonrasında kaybolan İkranur Tirsi’nin kaybolduktan 3 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. 7 yaşındaki minik kızın ölümü ile birlikte nasıl ve neden öldüğüne dair araştırmalar sürerken son dakika gelişmeleri de geliyor. Denizli'den gelen Jandarma Suç Araştırma Timi ve Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İkranur Tirsi’nin 7 akrabası gözaltına alındı. Akrabalarından 5 kişi serbest bırakılırken, olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen küçük amcası Sinan T. ile halası Ayşe T. yoğun güvenlik önemleri altında sabah saatlerinde Bulancak Adliyesi’ne getirildi. Müge Anlı ile İkranur Tirsi olayından son dakika gelişmeleri!

Güncel / 15 Şubat 2021 Pazartesi 13:05
Müge Anlı İkranur Tirsi'nin ölümüne ilişkin detayı canlı yayında son dakika açıkladı! İkranur Tirsi'nin katili öz amcası çıktı!

İkranur Tirsi olayından son dakika gelişmeleri! Geçen yıl Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin 3 gün sonra cansız bedenine ulaşılmış ve o günden bugüne kadar ölümü ile ilgili soruşturma sürmektedir. 20 kişiden alınan DNA örneği incelenirken, küçük kızın akrabalarından 7 kişi gözaltına alınmış ve şüpheliler sorguya çekilmişti. Edinilen son dakika haberine göre; akrabalarından 5'i serbest bırakılırken olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen küçük amcası Sinan T. (14) ve halası Ayşe T. yoğun güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde Bulancak Adliyesi'ne getirildi. Müge Anlı ATV ekranlarında İkranur Tirsi olayına ilişkin son gelişmeleri aktardı!

İKRANUR TİRSİ OLAYINDAN SON GELİŞMELER!
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra evlerine 7 km uzaklıktaki derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yi 14 yaşındaki amcasının boğarak öldürdüğü ve dereye de ablası ile birlikte attıkları ortaya çıktı.

Jandarma Genel Komutanlığı Suç Araştırma Timi, Denizli'den gelen Jandarma Suç Araştırma Timi ve Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla Cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla İkranur'un dedesi N.T., halaları S.T., Ayşe T., S.T., amcaları Sinan T. (14), A.T. ve kuzeni A.T olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Bulancak ilçe Jandarma Karakolunda 3 gündür çapraz sorguya alınan akrabalarından 5'i serbest bırakılırken, olayı gerçekleştirdiklerini itiraf eden küçük amcası Sinan T. (14) ve ona cesedi dereye atmak için yardım eden halası Ayşe T. yoğun güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde ilk olarak olay yerinde İkranur'u nasıl öldürdüklerini anlattılar. Ardından abla ve kardeşi Bulancak Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinde İkranur'u olay günü kızdığı ve sinirlendiği için boğarak öldürdüğünü itiraf eden 14 yaşındaki amca Sinan T. olay sonrası ablası Ayşe T. ile birlikte cesedi dereye attıklarını söyledi. Sinan T. nöbetçi savcılıktaki ifadesinin ardından cinayet suçundan, abla Ayşe T. de 'yardım yataklık ve delilleri karartmak' suçundan tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Giresun'un İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde 27 Haziran 2020 günü evinin yakınındaki bahçede 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince ailesine haber verildi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. İz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aranan İkranur'un cansız bedeni evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde bulunmuştu.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA AÇIKLADI!
8 ay önce dere yatağında ölü bulunan İkranur Tirsi'nin ölümüne ilişkin flaş gelişmeyi Müge Anlı canlı yayında açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; 14 yaşındaki öz amcası İkranur Tirsi'yi öldürdüğünü itiraf etti!

NELER OLMUŞTU?

Giresun'un İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde 27 Haziran 2020 günü evinin yakınındaki bahçede 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince ailesine haber verildi.

Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı.

İz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aranan İkranur'un cansız bedeni evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde bulunmuştu.

Giresun

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