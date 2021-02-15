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Johnson´dan DSÖ´ye 'şeffaflık´ çağrısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında salgınla mücadelede ülkesindeki son gelişmeleri açıkladı. Johnson, Dünya Sağlık Örgütü´ne (DSÖ) 'tam şeffaflık´ çağrısında bulunarak, "Salgının neden gerçekleştiğini öğrenmeliyiz" dedi.

Güncel / 15 Şubat 2021 Pazartesi 20:17
Johnson´dan DSÖ´ye 'şeffaflık´ çağrısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülke genelinde salgınla mücadelede gelinen son noktayı İngiliz halkıyla paylaştı.

Johnson, ülkede koronavirüs kısıtlamalarına sona ermesinin "tedbirli ama geri döndürülemez" bir plan olacağını söyledi.

Aşılama programının belirlenen hedeflerin önünde gittiğini ifade eden Johnson, "eşi benzeri görülmemiş bir ulusal başarı" olarak tanımladığı programa katkıda bulunanlar için de övgülerde bulundu.

Johnson, ülkede koronavirüsün (Covid-19) yarattığı tehdidin hala en yüksek seviyede olduğunu belirtti. Aşılama işlemleriyle ilgili de bilgi paylaşan Johnson, bu şekilde giderse 50 yaş üzeri herkese nisan sonuna kadar aşı yapılabileceğini ifade etti.

"NEDEN GERÇEKLEŞTİĞİNİ ÖĞRENMELİYİZ"

Boris Johnson, DSÖ´ye `tam şeffaflık´ çağrısında bulundu. "Koronavirüs salgınının neden gerçekleştiğini öğrenmeliyiz" diyen Johnson, şeffaflık konusunda genel bir anlaşma çağrısında bulundu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti uzmanları, Çin'in salgının nasıl ve ne zaman yayılmaya başladığını belirlemelerine yardımcı olabilecek "ilk vakalara ait ham bilgileri vermediğini" iddia etmişti.

İŞÇİ PARTİSİ'NDEN 'ACELE EDİLMESİN' ÇAĞRISI

Johnson'ın açıklaması Muhafazakar Partili bir grup milletvekilin kısıtlamaları sonrasında geldi.

Johnson, Pazar günü itibarıyla en az bir doz koronavirüs aşısı yapılan kişi sayısının 15 milyonu aştığını açıklamış ve bunun "sıra dışı başarının önemli bir dönüm noktası" olduğunu söylemişti.

Ancak İngiltere'de vaka sayısı hala yüksek. Geçtiğimiz hafta 88 binden fazla vaka tespit edildi ve ölüm ortalaması da 100 bin vakada 157 olarak kaydedildi.

Muhalefetteki İşçi Partisi ise aşılama kampanyasının netice verebilmesi için kısıtlamaların sürmesi gerektiğini ve bu süre zarfında da daha fazla halka daha fazla destek sunması gerektiğini savunuyor.

İşçi Partisiİngiltere

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