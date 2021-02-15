HDP il başkanlığı terörün hücre evi gibi!

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı gelen bir ihbar üzerine Batman HDP il ve merkez ilçe parti binasına yönelik soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Batman İl Emniyet Müdürlüğü HDP il ve merkez ilçe başkanlığına operasyon düzenledi.







PARTİ BİNALARINDA TERÖRİST BAŞININ FOTOĞRAFI ÇIKTI



Emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında il merkezinde bulunan HDP İl Başkanlığı ve Merkez ilçe Başkanlığı içerisinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu belirlendi.



Yapılan arama neticesinde ihbar içeriğinde belirtilen teröristbaşının fotoğrafları herkes tarafından görülebilecek bir şekilde her iki parti binasında da bulunduğu tespit edilmiş ve çok sayıda örgütsel döküman, örgütsel fotoğraf, afiş, yasaklı kitap ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen dijital materyallere el konuldu.







İL YÖNETİCİLERİ GÖZALTINA ALINDI



Operasyon kapsamında Batman HDP İl Başkanı Ö.K., Batman HDP İl Eşbaşkanı F.A., HDP Merkez İlçe Eşbaşkanı G.D., Terör Örgütü Propagandası Yapmak Suçu kapsamında ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



HDP Aydın ve Batman teşkilat binalarında yapılan aramalarda çok sayıda PKK terör örgütüne ait afiş, fotoğraf ve pankart ele geçirildi.