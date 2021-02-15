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Hapsi isteniyordu! Şok karar...

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini oynayan Necati Şaşmaz şimdilerde boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz'ın konuşmalarını izinsiz olarak kayıt altına aldığı gerekçesi ile açılan davada karar verildi. 22 yıl hapsi istenen oyuncu Şaşmaz tüm suçlamalardan ayrı ayrı beraat etti.

Güncel / 15 Şubat 2021 Pazartesi 14:31
Hapsi isteniyordu! Şok karar...

Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar rolüyle tanınan oyuncu Necati Şaşmaz ve boşanma aşamasında olduğu olduğu eşi Nagehan Şaşmaz arasında sular durulmuyor. Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın konuşmaları 11 kere ses kaydını izin bir şekilde aldığı iddiasında bulunarak mahkemeye başvurdu.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz katılmadı. Duruşmada taraf avukatları yer aldı. Nagehan Şaşmaz'ın avukatı sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek Necati Şaşmaz'ın beraat etmesini istedi.

Tüm suçlardan ayrı ayrı beraat etti
Davayı karara bağlayan mahkeme, "Haberleşmenin gizliliğini ihlal ve kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "Gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi" ve "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme" suçundan yargılanan Necati Şaşmaz hakkında suç unsurları oluşmadığına kanaat getirerek, tüm suçlardan ayrı ayrı beraat etmesine karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre sanık Muhammed Necati Şaşmaz'ın ile Nagehan Şaşmaz'ın boşanma aşamasında olduğu anlatıldı. Tarafların birlikte yaşadığı 9 Eylül 2019 tarihinde sanık Necati Şaşmaz'ın müşteki ile evlerinde yaptığı konuşmaları müştekiden habersiz olarak 11 defa telefonuna kaydettiği iddia edildi. Sanık Şaşmaz'ın WhatsApp Web üzerinden müştekinin yazışmalarını takip ettiği ve söz konusu yazışmalar ve ses kayıtlarını taraflar arasındaki boşanma davasına ilişkin mahkemeye sunduğu belirtildi. İddianamede sanık Necati Şaşmaz'ın "Haberleşmenin gizliliğini ihlal ve kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" "Gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi" ve "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme" suçlarından toplamda 8 yıldan 22 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

Necati Şaşmaz

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