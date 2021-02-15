Hangi illerde okullar tatil oldu?

15 Şubat itibarı ile yüz yüze eğitime başlanırken yoğun kar yağışı nedeni ile tatil haberleri de art arda geliyor. İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde yoğun kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilemesinin yanı sıra eğitimin aksamasına da sebep oluyor. Bundan dolayı, illerin valilikleri tarafından okullar tatil ediliyor. İstanbul'da yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verilirken Kastamonu, Uşak, Sinop, Bartın ve Niğde'de eğitime bir süre ara verildi.



NİĞDE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ



Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde beklenen olumsuz hava koşulları (yoğun kar yağışı ve buzlanma) nedeniyle Niğde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Niğde merkez ve ilçelerimizdeki köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda, resmi ve özel anaokullarımız ile destekleme ve yetiştirme kursu veren özel ve resmi okullarımızda yüz yüze eğitime iki gün ( 16.02.2021- 17.02.2021) süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de bu tarihlerde idari izinli sayılması kararı alınmıştır" ifadeleri yer aldı.



BARTIN'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR TATİLİ



Bartın Valiliği, Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporuna göre olumsuz hava koşullarının devam edecek olması nedeniyle yüz yüze eğitimle ilgili karar aldı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak yüz yüze eğitime devam edilen okullar ve kurslarda eğitim-öğretime 16 Şubat günü bir gün süreyle ara verildi.



SİNOP'TA OKULLAR 2 GÜN DAHA TATİL



Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik uyarılara göre; Beklenen yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanmalardan kaynaklı, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 2021/18 sayılı kararına istinaden, ilimiz genelinde resmi-özel her kademedeki okullarımızda yüz yüze eğitime 16 Şubat Salı günü ve 17 Şubat Çarşamba günü 2 (iki) gün ara verilmiş olup, eğitime uzaktan eğitim ile devam edilecektir" denildi.



UŞAK'TA OKULLAR 2 GÜN DAHA TATİL EDİLDİ



Uşak Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mevcut hava şartları nedeniyle oluşabilecek buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgara karşın yüz yüze eğitime 2 gün daha ara verildiği aktarıldı. Resmi hesaptan yapılan açıklamada, "Mevcut hava şartları ve meteorolojik verilere göre oluşabilecek buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgar sebebiyle, 16 Şubat Salı ve 17 Şubat Çarşamba günleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel öğretim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim öğretime iki gün süreyle ara verilmiştir. Bu tarihlerdeki eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yöntemiyle devam edecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamine ve kronik hastalığı olan personelimiz 16 Şubat Salı ve 17 Şubat Çarşamba günü 2 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.



KASTAMONU'DA 15 İLÇEDE YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR NEDENİYLE ARA VERİLDİ



Ağlı, Hanönü, İhsangazi, Taşköprü, Küre, Doğanyurt, Cide, Seydiler, Devrekani, Araç, Şenpazar, İnebolu, Abana, Çatalzeytin ve Daday'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.



İl merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde de yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarına bir gün süreyle ara verilmiş, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edileceği kaydedilmişti.





İSTANBUL'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELİ



Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, kentte güzel bir kış günü yaşandığını belirterek, "Özlemle beklediğimiz kar nihayet geldi. Dün akşam saatlerinden beri İstanbul'da başlayan kar yağışı şehrimizi beyaza bürüdü. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz." dedi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda; pazartesi ve salı günleri de yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğini belirten Yerlikaya, yarından itibaren köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında ilçe hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda, tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının kararlaştırıldığını hatırlattı.



Buna göre İstanbul'da Adalar, Arnavutköy, Çatalca, Eyüpsultan, Pendik ve Silivri ilçelerinin hıfzıssıhha kurullarının aldığı kararlar gereğince ilk/orta ve imam hatip ortaokulu olmak üzere toplam 73 okulda 4 bin 961 öğrencinin 15 Şubat itibarıyla yüz yüze eğitime başlamasının kararlaştırıldığını hatırlatan Yerlikaya, "Son aldığımız meteoroloji verilerine göre; hemşerilerimizin ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için; resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Şubat Çarşamba gününe kadar ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engellilerimiz, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır. Olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri 24 saat görev başında olacak. Sizlerden, özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı son derece dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz."



KOCAELİ'DE YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELLİ



Kocaeli Valiliği tarafından kent genelinde dün başlayan ve etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen okullarda eğitime 2 gün ara verilmesi kararı alındı. Ayrıca hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılacağı belirtildi. Valilikten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Son alınan meteoroloji verilerine göre, öğretmen ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için; resmî, özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Şubat 2021 Çarşamba gününe kadar ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.



Olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurum ve kuruluşlarımız tüm ekipleriyle 24 saat görev başında olacak; sizlerden, özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı son derece dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz."







DÜZCE'DE OKULLAR 2 GÜN TATİL EDİLDİ



Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar gereği Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeni ile eğitim öğretime 2 gün ara verildi. Ayrıca, kamuda çalışan hamile ve engelli personellerde 2 gün izinli sayılacak.



Korona virüs dolayısıyla 'uzaktan' devam eden 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi Pazartesi günü başlayacaktı. Köy okulları ve anaokullarındaki yüz yüze eğitime bu kez de kar yağışı sebebiyle 2 gün ara verildi. Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde devam etmekte olan ve Meteoroloji verilerine göre yoğunlaşarak devam edecek olan kar yağışı, buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı; 15-16 Şubat 2021 Pazartesi ve Salı günleri il merkezinde ve tüm ilçelerde; Yüz yüze eğitime başlaması kararlaştırılan resmi ve özel anaokullarının, ilkokulların, ortaokulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 2 (iki) gün süre ile ertelenmesine ve okullarımızda uzaktan eğitime devam edilmesine, Rehabilitasyon merkezlerinin, kreş ve gündüz bakım evlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm resmi ve özel kursların yüz yüze eğitimlerine 2 (iki) gün ara verilmesine, Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler ile engelli personelin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.



BURSA'DA OKULLAR AÇILMADAN TATİL EDİLDİ



"İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen resmi ve özel okullar ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yatılı ve gündüzlü kuran kurslarının yüz yüze eğitime başlama kararının 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) gün (15.02.2021/16.02.2021) süreyle ertelenmesine, yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda eğitime uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de eğitime 2 (iki) gün (15.02.2021/16.02.2021) ara verilmesine karar verilmiştir."





TEKİRDAĞ'DA YÜZ YÜZE EĞİTİM 2 GÜN ERTELENDİ



Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Tekirdağ Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 13.02.2021 tarih ve 141 Sayılı Kararıyla ilimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen il geneli Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmî ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama kararı 2 (iki) gün süreyle ertelenmiş olup yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda da eğitime uzaktan eğitimle devam edilecektir" denildi.