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DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu paket!

Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel / 15 Şubat 2021 Pazartesi 17:31
DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu paket!

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan terör arananlar listesinde "gri" kategoride bulunduğu sırada yakalanan ve tutuklanan, daha sonra yargılandığı mahkemece "ev hapsi" hükümleri uygulanarak tahliye edilen örgütün sözde Türkiye sorumlusu Eroğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatılmıştı.

TUTUKLANDI

Hakkında gözaltı kararı verilen Eroğlu, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz günlerde, Sarıyer Armutlu'da yakalandı. Eroğlu, gözaltına alınarak emniyete götürüldü ve İfadesi ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Sulh Ceza hakimliği Eroğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.

EV HAPSİ UYGULANMIŞTI

"Gri" kategoride aranan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, 26 Şubat 2019'da Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında DHKP/C'nin kurucu elebaşı Dursun Karataş'ın 2008'de ölümünden sonra örgütün elebaşılığına (genel sekreter) getirilen ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki "yeşil" kategoride yer alan Ümit İlter ile beraber yakalanmıştı. Yargılandığı mahkemece tutuklanan Eroğlu, daha sonra "ev hapsi" hükümleri uygulanarak tahliye edilmişti.

Sarıyer

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