CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz mafyaya bulaştı! 'Beni nam salmak için mafyaya vurdurttu'

Cumhuriyet Halk Partisi, taciz, tecavüz, tehdit, intihara sebebiyet verme skandallarının ardından şimdi de mafya haberleriyle çalkalanıyor.



CHP'Lİ BAŞKAN MAFYA ÜYELERİYLE YARGILANIYOR

İzmir'in Foça ilçesinde çay bahçesi işleten 4 çocuk babası İsmail Kılınç (39), 9 Eylül 2019'da silahlı saldırı sonucu bacaklarından vurulmuştu. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün olayda azmettirici olduğu ortaya çıkmıştı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Gürcistan'a kaçtığı belirlenen Deniz Camgöz'ün liderliğini yaptığı çete üyeleriyle Başkan Gürbüz yargılanıyor.



38 sanık ve 22 müştekinin yer aldığı davanın 3. duruşması İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya 'vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahlı kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 7.5 yıla kadar hapis istenen tutuksuz sanık Başkan Gürbüz katılmazken, davayı avukatı takip etti.



'NAM SALMAK İÇİN YAPTI'

Duruşmaşı takip eden ve saldırı sonucu sakat kalan İsmail Kılınç, "Silahlı saldırı olayından kısa süre önce kiraladığım yerde çay bahçesine gölgelik kuracaktım. Belediye Başkanı, 'Burası sit alanı. Yapamazsınız' dedi. Ben de 'Cezai işlem uygularsınız' dedim. Tartıştık. O gece beni arayıp tehdit edip 'Ben eski başkanlara benzemem' dedi.



Daha sonra silahlı saldırı oldu. Başkanlığının 5. ayındaydı, nam salmak istedi. Ancak olayın bu kadar büyüyebileceğini tahmin etmedi. Azmettirici olarak 7.5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor.



Bu ceza az. Beni vuran kişi kaçarken 'Başkana kimse posta koyamaz. Başkan sahipsiz değil' diye bağırdı. Ayrıca çete üyelerinin başkan ile olan Whatsapp görüşmeleri de var" diye konuştu. Kılınç, "Olayın üzerinden 1.5 sene geçti ancak bacağımdaki yaralar hala iyileşmedi.



Sağ bacağında 100'den fazla çoklu kırık var. Bacağıma isabet eden 8 kurşunun bıraktığı tahribat nedeniyle artık desteksiz yürüyemiyorum. Sakat kaldım. 4 evladım var. Çalışamıyorum. Çocuklarıma kim bakacak? Beni bu hale getiren Başkan Gürbüz hala neden görevde? Anlamış değilim" ifadelerini kullandı.



