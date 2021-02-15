Bir aşıya daha onay!

DSÖ, acil kullanım için iki AstraZeneca ve Oxford'un birlikte geliştirdiği Kovid-19 aşısınının acil kullanım için onayladığını duyurdu.



"AŞILARIN HIZLI DAĞITIMI İÇİN HER ŞEYE SAHİBİZ"



DSÖ'nün yaptığı açıklamada, AstraZeneca aşılarının küresel olarak adil dağıtımının COVAX programı dahilinde gerçekleşebileceği belirtildi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün yaptığı açıklamada, "Aşıların hızlı dağıtımı için artık her şeye sahibiz. Ancak yine de üretimi büyütmemiz gerekiyor" dedi.



AŞININ ONAYI OLUMLU KARŞILANDI



AstraZeneca-Oxford aşısının onayı, DSÖ tarafından acil kullanım onayı alan Pfizer-BioNTech aşısı da dahil olmak üzere diğer geliştiricilere göre daha ucuz ve dağıtılması daha kolay olduğu için olumlu karşılandı.



Aşının varyantlarından biri Güney Kore'de, diğeri Hindistan'da üretilmektedir. Bu gelişmeyle birlikte AstraZeneca, acil kullanım için DSÖ tarafından resmi olarak onaylanan ikinci aşı oldu.



