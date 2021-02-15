Ankara trafiğinde sürücüler zor anlar yaşadı!

Ankara'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile birlikte kar yağışı etkili oldu.



Şehrin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde şehir merkezinde de etkisini gösterdi. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara refah ortam vaat eden CHP'li Mansur Yavaş yine vatandaşı mağdur etti. Yavaş, yağan karın ardından trafik sorunu, yollarda buzlanma nedeniyle bir kez daha sınıfta kaldı.









Trafiğe çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Çeşitli bölgelerde çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi. Sürücüler ise Yavaş yönetimine isyan etti.



Polis elipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı ancak yaşanan aksama vatandaşların isyanına engel olamadı.



CHP'li Belediyecilik anlayışı bir kez daha gözler önüne serildi.

