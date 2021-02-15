ABD Büyükelçisi MSB'de bilgilendirildi!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Gara'da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını bildirdi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bu akşam (15 Şubat) Milli Savunma Bakanlığı'nda bir görüşme yapılmıştır. Görüşmede ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'ya düzenlenen harekâtta şehit olan personelimiz ve harekat sırasında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için taziyelerini sunmuş; Gara'da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir" ifadelerine yer verildi.