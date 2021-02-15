40 ilde dev PKK operasyonu! HDP'liler de aralarında!

PKK/KCK terör örgütünün yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları birimlerince yürütülen operasyonlarda; 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarınında olduğu 718 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alma işlemleri halen devam ediyor.



Yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi