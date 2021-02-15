20 ilde PKK'ya dev operasyon başlatıldı!

Terör örgütü PKK'ya sınır içi ve sınır dışında operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Sınır içinde 'Eren' operasyonları ile örgüte ağır darbe vurulurken, sınır dışında Pençe Kartal-2 Harekatı ile ulaşılamaz denilen noktalar yerle bir ediliyor.



Terörle mücadele yalnızca bununla da sınırlı değil. Savcılıkların soruşturmaları kapsamında terörle iltisaklı kişilerin de peşine düşüldü. Bu kapsamda Balıkesir merkezli 20 ilde terör örgütü PKK/KCK ile iltisaklı 46 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Emniyet güçleri kararın ardından adreslere baskın yaparak belirlenen isimleri gözaltına almak için harekete geçti.