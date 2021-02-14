Şehitlerden 10'unun kimliği tespit edildi

Malatya Valisi Aydın Baruş, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Gara bölgesinde sivil vatandaşlarımızın canice şehit edilmesi olayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Baruş, "10 şehidin kimliği tespit edildi. 3 şehidin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırıda şehit olduğu söylentileri alçakça bir provokasyondur. " ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Malatya Valisi Aydın Baruş, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Gara bölgesinde sivil vatandaşlarımızın canice şehit edilmesi olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Malatya Valisi Baruş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
10 şehidin kimliği tespit edildi. 3 şehidin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırıda şehit olduğu söylentileri alçakça bir provokasyondur.
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