Kemal Kılıçdaroğlu: Derin bir yastayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, Gara'da kalleşçe şehit edilen 13 vatandaşımız için videolu bir mesaj yayınladı.



Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, terörü nereden gelirse gelsin lanetleyeceklerini ve mücadele edeceklerini söyledi.



'LANET OKUYACAĞIZ VE MÜCADELE EDECEĞİZ'



Teröre karşı mücadele etmenin herkesin ortak görevi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Sevgili halkım. Terör nereden ve kimden gelirse gelsin, lanet okuyacağız ve mücadele edeceğiz. Mücadele etmek hepimizin ortak görevidir. Çok acılar çektik. Bugün Gara'dan 13 şehidimizin haberi geldi. İçimiz yanıyor. Evlatlarımız, bizim evlatlarımız, kamu görevlileri var, vatandaşlarımız var. Yüreğimiz yanıyor içimiz yanıyor. Ama bütün bunlara rağmen, iktidar sahipleri, bizden ve sizden diye bağırarak konuşuyorlar. Allah aşkına kim bizden, kim sizden? İçimiz yanıyor, evlatlarımız hayatlarını verdi bu güzel ülke için. Derin bir yastayız. Ama birlikte olacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Türkiye'yi birlikte aydınlığa çıkaracağız.' ifadelerini kullandı.