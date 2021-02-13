Savaş çanları çalıyor! Rusya'dan AB'ye sert tehdit!

Koronavirüs salgınıyla gerilen, Rus muhalifin hapse atılması ve ülke geneline yayılan protestolara verilen tepkilerle zirveye çıkan gerginlikte adeta kılıçlar çekildi.



Kremlin, bloğun sert ekonomik yaptırımlar ve seyahat yasaklarına başvurması halinde Rusya'nın Avrupa Birliği ile bağlarını kesmeye hazır olduğunu duyurdu. Rus Dışişleri Bakanı'nın bunu duyururken sarf ettiği sözler gündemde bomba etkisi yarattı.



Rusya, Vladimir Putin muhalifi Aleksey Navalny'nin tutuklanması ve hapse atılması konusunda AB ile karşı karşıya gelmiş durumda.



Rusya, Navalny'nin serbest bırakılmasını isteyen protestoları gördükten sonra İsveç, Almanya ve Polonya'dan üç Avrupalı diplomatı sınır dışı etti.



Misilleme olarak, AB dış politika şefi Josep Borrell, süper güce karşı sert ekonomik yaptırımlar sözü verdi.



Ve şimdi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov bloğa, yaptırımların devam etmesi halinde Rusya'nın bağları kesmeye 'hazır' olduğunu söyleyerek uyarıda bulundu: 'Barış istiyorsanız savaşa hazırlanın!'



Bağların ne şekilde kesileceği tam olarak belli değil, ancak Lavrov Rusya'nın kendi kendine yeten ordusuna benzer bir tarzda, tam ekonomik bağımsızlık için adım atmaya istekli olduğunu vurguladı.



AB ayrıca, AB düzenleyicisinden hala onay bekleyen Sputnik V Covid-19 aşısının dozları için Rusya'ya bel bağlıyor.



Üç Avrupalı diplomat, AB Avrupa Birliği'nin Putin müttefiklerine bu ay içinde seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması gibi adımların muhtemel olduğunu söyledi. Fransa ve Almanya bu yönde ilerlemeye istekli olduklarını işaret ediyor.



Bugün daha sonra tamamı yayınlanacak bir röportajda, Lavrov'a AB ile bağları koparmanın söz konusu olup olmadığı soruldu. Lavrov, '(Bunun için) hazır olduğumuz gerçeğinden hareket ediyoruz' dedi.



'En hassas alanlar da dahil olmak üzere, ekonomimiz için risk oluşturan bazı sektörlerde uygulanan yaptırımları tekrar görmemiz durumunda bu olabilir.



Kendimizi küresel yaşamdan izole etmek istemiyoruz ama buna hazır olmalıyız. Barış istiyorsanız savaşa hazırlanın. '



AB'nin dışişleri başkanı Borrell, Rusya'nın üç Avrupalı diplomatı sınır dışı etmesinden sonra geçen hafta Lavrov ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.



Borrell, bağımsız Avrupa İlaç Ajansını AB vatandaşlarının kullanabilmesi için aşıyı yetkilendirmeye zorlamadan önce, Rusya'yı Sputnik V Covid-19 aşısı için tebrik etti.



ABD yetkilileri, Navalny'yi serbest bırakma çağrılarının ortasında ülkeye karşı birleşik bir cephe oluşturmak için bastıran Borrell'in Rusya tarafından 'oyuna getirildiğine' inanıyor.



Cuma günkü basın toplantısında konuşan Borrell, 'Sadece Rusya'yı bu başarı için tebrik etmek adına söz aldın. Bu, tüm insanlık için iyi bir haber çünkü, pandemiyle yüzleşmek için daha fazla araca sahip olacağımız anlamına geliyor' diye konuştu.



Barack Obama için çalışan eski üst düzey bir ABD yetkilisi The Daily Telegraph'a şunları söyledi: 'Borrell, teslimatı önceden teminat altına alınmadan Moskova'ya gitmemeliydi ... Ruslar Borrell'i oyuna getirmiş gibi görünüyor.'



Eski Muhafazakar Parti lideri Sir Iain Duncan Smith, 'Bu, AB'nin Rusya'nın arka tarafını öpmesine bir örnektir' dedi.



Basın toplantısının ardından Borrell, Avrupa Parlamentosu'na, AB'nin Navalny'nin tutuklanması ve destekçilerine yönelik baskılar konusunda Rusya'ya yaptırım uygulamasını önereceğini söyledi.



Navalny, 17 Ocak'ta Kremlin'i sorumlu tuttuğu sinir gazı zehirlenmesinden sonra beş ay geçirdiği Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde hava alanında tutuklandı.



Navalny, 17 Ocak'ta Kremlin'i sorumlu tuttuğu sinir gazı zehirlenmesinden sonra beş ay geçirdiği Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde hava alanında tutuklandı.



Daha sonra, Almanya'da geçirdiği sürenin, kendisine kara para aklama ve dolandırıcılık suçundan ertelenmiş bir cezayı ihlal ettiği gerekçesiyle iki buçuk yıl hapis cezası verildi.



Tutuklama, Ocak ayında iki hafta sonu büyük protestolara yol açtı ve bildirildiğine göre toplam yaklaşık 10.000 kişi tutuklandı.

