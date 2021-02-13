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Kurtarılan Türk gemiciler büyükelçilikte

Nijerya'da kurtarılan 15 Türk gemicinin 6'sı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi.

Güncel / 13 Şubat 2021 Cumartesi 12:47
Kurtarılan Türk gemiciler büyükelçilikte

Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında Borealis firmasına ait Mozart isimli gemiden korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk gemici sağ salim kurtarılmıştı. Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, yaptığı açıklamada 15 Türk denizcinin durumlarının iyi olduğunu ve 1-2 gün içinde Türkiye'ye getirileceklerini duyurmuştu.

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, 3 mürettebatla Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.

AzerbaycanGabon

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