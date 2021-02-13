Janponya'da deprem sonrası Tsunami korkusu!

Japonya Meteoroloji Ajansı,Fukuşima kıyılarında büyük bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Ajans, depremin büyüklüğünün 7.1 olduğunu belirtti.



Ajans, depremin merkez üssünün Fukuşima’nın açıklarında 60 kilometre derinlikte olduğunu belirterek, tsunami uyarısı verilmediğini belirtti.



AFAD’DAN AÇIKLAMA



Depremle ilgili AFAD’dan yapılan açıklamada “Japonya’da saat 17.07’de (TSİ) 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verildi.