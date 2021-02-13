Hafız Abdullah Nazırlı'ya veda!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sık sık ziyaret ettiği Hafız Abdullah'ın cenaze namazına katıldı. Erdoğan, 107 yaşında vefat eden kanaat önderinin cenazesinde anlamlı bir konuşma yaptı. Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı'nın son ziyaretinde kendisine vasiyet olarak, cenaze namazına katılmasını söylediğini, bu vasiyeti yerine getirdiğini bildirdi.







'VASİYETİNİ İFA ETTİK'



Başkan Erdoğan, cenaze töreninde anlamlı bir konuşma yaptı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:



'Çok değerli hocamızı Hakk'a uğurlamak için burada bulunuyoruz. Elazığ'da deprem konutlarının sahiplerine teslimi için geldiğimizde, hocamızı hastanede ziyaret edelim istedik. O gün hastanede kendisini ziyaretimizde, Diyanet İşleri Başkanımız, bakan ve vekil arkadaşlarımız da yanımızdaydı. O gün bir vasiyet olarak kabul ettik, gerek bu fakirden, gerek Diyanet İşleri Başkanımızdan bu görevi ifa etmemizi istedi. Biz de inşallah bu görevi ifa edeceğiz dedik. Bugün Hakk'a uğurlama merasiminde biz de bulunuyoruz. Uzun zamandır hocamızı tanıyoruz. Az önce Diyanet İşleri Başkanımızın ifade ettiği gibi, binlerce hafızı yetiştirmek suretiyle bizim her şeyimiz olan kitabımıza sahip çıkacak hafızları yetiştirdi. Sabah namazından sonra başlardı öğrenci yetiştirmeye, yaşça daha farklı olanları yetişrirdi. Yatsıdan sonra durmaz yine aynı şekilde... Abdullah Nazırlı hocamı, evinde de hoş sohbetleri ile dinledik. Eserlerinde de bu hoş sohbet emarelerini gördük, görüyoruz. Rabbim evlatları ile devamını nasip etsin. Allah'ın ayetlerini 106 yıl sonra nasıl hatırlıyor, nasıl okuyor diye görünce, bizlerin hali ne olacak diye kendimize de sorduk.'







ERDOĞAN PROGRAMINI YARIDA KESEREK ELAZIĞ'A GEÇMİŞTİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, genel durum bozuklu ve çoklu organ yetmezliğinden bir süredir Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Nazırlı'nın vefat haberini alır almaz Rize'deki programını yarıda keserek Elazığ'a gitmişti.







NAZIRLI, RÖPORTAJINDA ERDOĞAN'DAN BAHSETMİŞTİ



İHA muhabirine konuşan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslüman bir cumhurbaşkanı olduğunu dile getiren Hafız Abdullah Nazırlı şu ifadeleri kullanmıştı: 'Müslümanları sever, bilhassa ilim adamlarını daha çok sever. Biz de onu çok severiz. Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye'ye ilk sefer geliyor. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Böyle bir Cumhurbaşkanının kıymetini çok bilmeliyiz. Dinine bağlı, namuslu, terbiyeli ilim adamlarını seviyor gidip ziyaret ediyor. Yalnızca beni değil Türkiye'de ne kadar ilim adamı varsa hepsini gidip ziyaret etmiş. Bize de geliyor, Allah razı olsun. Bir ihtiyar amcamız diyor dedemiz hocamız deyip gelip bizi ziyaret ediyor



HAFIZ ABDULLAH NAZIRLI KİMDİR?



Abdullah Nazırlı,1920 yılında Elazığ'ın Hoş köyünde dünyaya geldi. Babası Diyarbakır'ın Hani ilçesinde İmam-zadeler 'den Sufi Abdulfettah Efendinin oğlu Hacı Ali Efendi, annesi Elazığ'ın Hoş köyünden Çuvalcı-zadeler 'den İbrahim Efendi'nin kızı Hatice Hanımdır. Babası tarafından soy kütüğü Battal Gazi'ye vardığından Osmanlı padişahları tarafından dedelerine çeşitli zamanlarda taltif ve himaye edilmelerini emreden beratlar verilmiştir. Bunlardan sadece on tanesi Hafız Abdullah tarafından koruma altına alınabilmiştir.

