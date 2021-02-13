Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti!

Kadir Topbaş, 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir yoğun bakımda olan Kadir Topbaş'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.



Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun' dedi.



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