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Başkan Erdoğan'dan 'Çiftlik Bank' talimatı!

Faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifinin perde arkası ortaya çıktı. Başkan Erdoğan’ın daha önce yaptığı 'Çiftlik Bank' uyarısının çalışmayı başlattığı öğrenildi. İşte Erdoğan'ın Meclis'te bir çay sohbeti sonrası yaptığı o uyarının detayları.

Güncel / 13 Şubat 2021 Cumartesi 09:56
Başkan Erdoğan'dan 'Çiftlik Bank' talimatı!

Tasarruf finansman şirketlerinin faaliyet gösterilebilmesi için asgari ödenmiş sermayelerinin 100 milyon lira olması, kurumsal yapı, risk yönetimi ve bilgi teknolojileri altyapısı gibi yükümlülüklerini yerine getirilmesi gerekiyor.

Faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda değişiklik yapılarak, faizsiz ev ve taşıt edindirme faaliyetinde bulunan firmaların yasal denetim ve düzenleme kapsamına alınması amaçlanıyor.

Tasarruf finansman şirketleri olarak adlandırılan firmaların denetim ve düzenlenme görevi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) veriliyor. Tasarruf finansman faaliyeti; belirli bir süre tasarruf yapılması karşılığında konut veya taşıt finansmanı kullanma hakkının elde edilmesi olarak tanımlanıyor.

Tasarruf finansman şirketi olarak faaliyet gösterilebilmesi için kuruluş ve faaliyet izinlerinin (lisans) alınması ve bu kapsamda 100 milyon TL asgari ödenmiş sermaye, kurumsal yapı, risk yönetimi ve bilgi teknolojileri altyapısı vb. yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunlu oluyor.

Halihazırda faaliyette bulunan firmaların faaliyetlerine devam edebilmeleri için BDDK'ya başvurmaları ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamaları için öngörülen intibak sürecinde başarılı olmaları gerekiyor.

MÜŞTERİ HAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER BELİRLENİYOR

Lisans alamayan veya faaliyet izni iptal edilen şirketler için genel hükümlerin yanı sıra tasarruf sahiplerinin haklarını korumaya yönelik ilave tasfiye hükümleri düzenleniyor.

İlgili düzenleme ile müşteri haklarının korunmasına yönelik yasal yükümlülükler belirleniyor. Bu kapsamda öncelikle müşterilerin tasarruflarını geri alma ve finansman kullanma hakları güvence altına alınıyor.

Tasarruf finansman şirketlerine yatırılan tasarruflar için herhangi bir tutarda kamusal bir güvence veya sigorta mekanizması öngörülmüyor ve şirketlerin tasfiyesi durumunda devlet tarafından geri ödeme garantisi verilmiyor.

Tasarruf fon havuzlarının yönetimine ilişkin şirketlerin sürekli uymaları gereken standart oranlar ve sınırlamalar getiriliyor. Bu nevi hesapların şirket hesaplarından ayrı tutulması hüküm altına alınıyor.

Tasarruf finansman sözleşmesinin tanımı ve sözleşmede yer alması gereken asgari unsurlar belirleniyor. Tasarruf finansman faaliyetinin faizsiz finans ilke ve esaslarına göre yürütülmesi zorunlu oluyor.Tasarruf finansman sisteminin sağlamlığını ve sürekliliğini temin etmek üzere şirketlere, topladıkları tasarrufların ve elde ettikleri gelirlerin belli bir kısmını ihtiyat amaçlı tutma yükümlülüğü getiriliyor.

PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, kanun teklifinin Başkan Erdoğan'ın 'Çiftlik Bank' talimatı sonrası hızlı bir şekilde Meclis'e geldiği bildirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta önce grup toplantısından çıktı. Şeref Salonu boyunca kendisini bekleyenleri selamladı. TBMM'den ayrılmadan önce idare amirinin odasında kısa bir mola verdi.

Recep Tayyip Erdoğan

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