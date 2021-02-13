Bakan Varank İmamoğlu'nu yerin dibine soktu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.



'BİZ KARBON TESTİYLE TABLONUN KAÇ YILLIK OLDUĞUNU SİZE SÖYLERİZ'



Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 770 bin sterline (8 milyon) satın alınan ve İtalyan ressam Bellini'nin olduğu iddia edilen Fatih Sultan Mehmet tablosu için karbon testi çağrısı yaptı. Varank; 'O tabloların kaç yıllık olduğunu öğrenmek istiyorsanız, gelin TÜBİTAK'a başvurun. Biz karbon testiyle kaç yıllık olduğunu size söyleriz' dedi.



'UTANMADAN SIKILMADAN 'BENİM BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA HASTANESİ'NİN YOLUNU YAPACAK BÜTÇEM YOK' DEDİ



Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, pandemic döneminde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yollarını bütçesinin olmadığı iddiasıyla yapmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi:



'Bakın koronavirüs salgını patlak verir vermez, ne yaptık? Hemen mevcut hastaneleri bitirelim, yeni pandemi hastaneleri kuralım dedik, çalışmalarımıza başladık.'



'Peki İstanbul'un CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ne yaptı? Utanmadan sıkılmadan 'Benim Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin yolunu yapacak bütçem yok' dedi.



'ORJİNALLİĞİ TARTIŞMALI BİR TABLOYA 8 MİLYON LİRA VERDİ'



'Sonra milletin sağlığı için, milletin canı için, kıyamadığı o bütçeyle ne yaptı biliyor musunuz? Gitti, orijinalliği tartışmalı bir tabloya 8 milyon lira verdi. Peki bu arkadaşın hiç utandığını gördünüz mü? Bu ego abidesi arkadaş, çıkıp bir kez özür diledi mi?'



'KARBON TESTİYLE TABLONUN KAÇ YILLIK OLDUĞUNU SİZE SÖYLERİZ'



Bakan Varank 'Bakın bunların pek bilimle alakası yok. Ben buradan kendilerine hatırlatayım. O tabloların kaç yıllık olduğunu öğrenmek istiyorsanız, gelin TÜBİTAK'a başvurun. Biz karbon testiyle onların kaç yıllık olduğunu size söyleriz. aklınızdaki şüpheleri de gideririz.' şeklinde konuştu.

