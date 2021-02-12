Uzmanlardan peş peşe kar uyarısı!

Meteoroloji cuma günü itibariyle hava sıcaklığının 15 derece birden düşeceğini duyurup uyarılarda bulunmuştu. Bugün ise kar yağışları yurt genelinde görülmeye başladı.



Meteoroloji’den gelen son açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Marmara Bölgesinde yarın (13.02.2021 Cumartesi) akşam saatlerinden sonra başlayacak olan kar yağışının zamanla kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa) ile birlikte kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olması beklenmektedir. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."



"KAR YAĞIŞI 6 GÜN SÜRECEK"



Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar sosyal medya hesabından yapmış olduğu son paylaşımında 6 gün boyunca sürekli kar yağışı tahmini geldiğini belirterek ‘Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık hava tahmin raporu; MGM de İstanbul ve Marmara’nın doğusu için altı gün sürekli kar yağışı tahmininde bulunmuş. İnşallah bu sistem çok büyük bir olumsuzluğa neden olmaz’ ifadelerini kullandı.



Uçar ayrıca ‘Don olayı, buzlanma, kardan yol kapanması trafik kazaları, tipiye yakalanma kar yükünden çatıların çökmesi, çığ düşmesi gibi tehlikelere karşı uyarılarda bulundu.



ORHAN ŞEN CANLI YAYINDA SON TAHMİNLERİ PAYLAŞTI

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen ise CNN Türk canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:



"2-3 gündür fırtına var. Karadeniz Bölgesi, Kastamonu, Düzce, İstanbul fırtınalar devam edecek. Rüzgar bugün dönecek, kuzeye doğru dönecek. Yarın yağış yok, çünkü nem müsait değil. Pazar günü kar yağışı başlıyor. Kuvvetli bir soğuk girişi var. Bu kadar sıcaklık düşüşü insanı psikolojik ve fizlolojik olarak da rahatsız eder.



ASIL YAĞIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Yarın nem miktarı yetersiz olduğu için yağış yok. Pazar günü yağış var, en şiddetli hali ise pazartesi ve salı günü olacak. Çarşambaya kadar devam edecek. Sistem çarşamba günü Sibirya'dan kopuyor ama devam edecek. Cumartesiye kadar devam edecek. Bir önceki karlı sistemden daha soğuk bir sistem bu.



1987 KIŞI TEKRAR GELİR Mİ?



1987 yılı kışı yorumlarında biraz abartı var. 1987 yılı karını çok fazla bilmiyorum ama mart ayı karıydı o. Mart ayında yağan kar çok olur. Şehir içerisindeki kar yüksekliği çok yüksek olmayacak. 10-15 santimetre kadar kar olacaktır. Biraz yükseğe çıkarsak bu yaklaşık yarım metreyi geçer. Lüzumsuzsa dışarı çıkmayalım. Sokak hayvanlarını unutmayalım."



METEOROLOJİ UZMANI ÖZDEMİR'DEN "DON" UYARISI



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, perşembe günü oluşacak don olaylarına karşı uyarılarda bulundu.



Bugünden itibaren sıcaklığın mevsim normallerine göre düşmeye başladığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, “Şubat ayı çok sıcak geçmeye başladı. Dünden itibaren 17 derece sıcaklıklara ulaştık. Bu durum şubat ayı için korkunç bir sıcaklık. Bugünden itibaren sıcaklık mevsim normallerine göre düşmeye başladı. Bunun sebebi ise İskandinavya ülkeleri üzerindeki yüksek basıncın hızlı bir şekilde Balkanlar üzerinden Türkiye’yi etkisi altına almaya başlamasıdır. Şu an Türkiye, İtalya ve Romanya üzerindeki alçak basınç sisteminin etkisinde. Bu da, söz konusu hava sisteminin oluşturduğu, lodos gibi ısıtıcı güneyli ve sert rüzgârların etkisiyle sıcaklıkları 14-15 derece gibi, mevsim normallerinin oldukça üzerinde bir düzeye yükseltiyor. Bu rüzgârlar zaman zaman fırtına kuvvetine kadar yükseliyor. Ancak aynı zamanda, özellikle İskandinavya üzerindeki yüksek basınç sistemi, Rusya üzerindeki soğuk hava kütlesini güneye doğru yurdumuz üzerine yönlendiriyor” dedi.



“15 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ KAR YAĞIŞI DAHA ETKİLİ OLACAK”



Bugün sulu kar da denen karla karışık yağmur yağdığını belirten meteoroloji uzmanı Özdemir, “Cumartesi soğuk hava karayel, poyraz ve yıldıza dönecektir. 14 Şubat Pazar gününün ilk saatlerinde ise etkili kar yağışı tahmin ediyoruz. Bu sistem ilk olarak Trakya, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz gibi batı kesimleri etkisi altına alacak, hafta ortasına doğru da İç Anadolu ve Doğu Anadolu’ya doğru yayılacak. 15 Şubat Pazartesi günü kar yağışları daha etkili olacaktır. Bu yağışların deniz kısımlarında çok büyük etkisi olmasa da yüksek kesimlerde epey ciddi bir kar yağışı olacaktır” diye konuştu.



Kar yağışlarının hafta sonu da dahil olmak üzere edeceğini söyleyen Meteoroloji Uzmanı Özdemir, “Perşembe günü don olayları ortaya çıkacaktır. Üretim yapan, tarımla uğraşan kesimler çok dikkatli olmalı. Don olaylarına karşı şimdiden tedbirler şimdiden alınmalı. Araç kullanıcıları lastiklerinin kış lastiği olmasına dikkat etmeli. Yine don olayları ile birlikte su sayaçları donabilir. Don olaylarının kar yağışından daha da zorlayıcı olacağını düşünüyorum. 1985, 1987, 2002 ve 2004 yıllarında olduğu gibi soğuk günler bizi bekliyor. Genel olarak baktığımızda da şubat ayı sonuna kadar etkili olması kuvvetle muhtemel bir soğuk hava dalgasından söz edebiliriz. 1897 yılında yaşanan soğuk günlerde Üsküdar’da oturuyordum ve o dönemde soğuk hava nedeniyle 15 gün Üsküdar’a yürüyerek gidip geldim” dedi.



“KURAKLIK GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMEYECEKTİR”



Beklenen bu soğuk hava ve yağışların İstanbul’daki barajların doluluk seviyelerini de olumlu yönde etkileyeceğini ifade eden Özdemir, “Her yağış barajlara olumlu etki eder. Ancak kar yağışı yağmura göre daha önemlidir. Kar, barajları doğrudan doldurmasının yanında, yavaş eridiği için yeraltı sularını da besler ve zenginleşmesine neden olur. Dolayısıyla beklenen bu soğuk ve yağışlı sistem, barajları da olumlu yönde etkileyecektir. Ancak bu, yıllara yayılan bir su sorunu ve kuraklık yaşanacağı gerçeğini maalesef değiştiremeyecektir. Dolayısıyla su tasarrufuyla ilgili tedbirlere devam etmek durumundayız” ifadelerini kullandı.