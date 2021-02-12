Teröre çok ağır darbe! 37 oldu!

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı ile teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.



Tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 37 oldu.