Teröre çok ağır darbe! 37 oldu!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı ile teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.
Tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 37 oldu.