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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçiye müjde!

Tarım ve Orman Bakanlığı 1 milyar 262 milyon liralık tarım destek ödemelerinin bugün hesaplara yatmaya başladığını açıkladı.

Ekonomi / 12 Şubat 2021 Cuma 18:35
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçiye müjde!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, '1 milyar 261 milyon 672 bin liralık hububat ve yem destek ödemelerine bugün başladık' dedi.

Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şöyle:

'Hububat (buğday) desteği çerçevesinde, 155.179 çiftçimize yaklaşık 762 milyon 500 bin TL,

Yem Bitkileri Desteği kapsamında, 226.070 çiftçimize yaklaşık 500 milyon TL,

bugün (12 Şubat) itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.

Tüm bu ödemeler kapsamında çiftçilerimize yaklaşık 1 milyar 262 milyon TL ödeme yapılacaktır.

Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun'

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