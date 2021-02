Sözcü Ömer Çelik'ten yeni anayasa açıklaması

Çelik, Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Adana Gençlik Kolları 6. Olağan İl Kongresi'nde, gönül dostlarıyla yol yürümeye başladığında 25 yaşında olduğunu söyledi.



AK Parti'nin bütün kademelerinin, gençlik kollarından geldiğini belirten Çelik, "Bizim için ne kadar büyük bir bereket, ne kadar büyük bir onur ve Adana için ne kadar büyük bir başarı. Gençlik kollarımıza partimizi teslim ediyoruz. Siz çok şanslısınız. Böylesine büyük bir siyaset okulunda, böylesine bereketli bir siyaset ocağında, böylesine güçlü bir yürüyüşün membanda siyaset üstadı, ülkemizin Cumhurbaşkanı liderimizle yürüyorsunuz. Hepimizin tek amacı, sizlerin yarın bir gün bu kürsülerde bizim yerlerimizde bu konuşmaları yapmanız. O zaman biz, siz bu konuşmaları yaptığınızda yaşlı ve emekli olmuş insanlar olarak bu sıralarda oturup sizleri dinlediğimizde sizlerle gurur duyacağız." diye konuştu.



Çelik, birlik, beraberlik ve dayanışma sayesinde Türkiye sınırında kurulmak istenilen terör devletine izin verilmediğini vurgulayarak, "Siz bu salonları doldurduğunuz için bu birliği, dayanışmayı gösterdiğiniz için bu ülke Suriye'nin sınırında ülkemize komşu yapılmak istenen terör devletini paramparça etti. Onlar oraya onlarca ülkeyle tahkimat kurarken bizim Cumhurbaşkanı'mız tek bir söz söyledi, 'Bir gece ansınız gelebiliriz.' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'm Adana gençliği burada, onlar da bir gece ansızın gelebilir." dedi.



"BİZİM ASLA UMUTSUZLUĞUMUZ YOKTU"



AK Parti Gençlik Kolları'nın ruhu ve yaşı en genç üyesinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'nin karanlık günlerinden ışığa doğru yürürken Cumhurbaşkanı'mız vardı. Bütün herkes karşısındaydı, dünya karşımızdaydı. Umut zamanıydı, umutsuzluk zamanıydı. Hem kış hem yaz bir aradaydı ama şunu biliyorduk, aynı sizin gibi bu yolu yürürsek, birbirimizle kol kola girersek, birbirimizden asla ayrılmazsak, birbirimize kardeş olursak, sadakatle yürürsek, inandığımız yolda yürürsek, aynı sizin yaptığınızı yaparsak Türkiye aydınlık günlere çıkar, biliyorduk. Ben en zor zamanlarda bile hafızamda ne kalmış diye yokladığımda şunu görüyorum; zaman zaman bazı arkadaşlarımız geliyor umutsuzluğa düşmüşler, yorulmuşlar, kırılmışlar, kırgınlık duyuyorlar. En zor zamanlarda bizim asla umutsuzluğumuz yoktu, asla kimseye kırılmıyorduk, asla yorulmuyorduk çünkü 'önemli olan bu yolu yürümektir.' diyorduk."



"TÜRKİYE ARTIK GENÇLER TARAFINDAN YÖNETİLİYOR"



Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerin önünü açan birçok çalışma yaptığı vurgulayarak şunları ifade etti:



"Bakın Cumhurbaşkanı'mız, sizlere, gençlerin önünü açan, sizi sadece partilerde direklere bayrak asan gençler olmaktan çıkarıp siyasetin öznesi haline getiren il başkanı, ilçe başkanları, belediye başkanı, milletvekili yapan büyük bir devrim gerçekleştirdi. Türkiye artık gençler tarafından yönetiliyor. Bütün bunlar yapılırken size spor tesisleri, sanat alanları, daha iyi eğitim imkanları hediye etti. Şimdi en büyük hediyesi nedir biliyor musunuz? Bizim gelecek nesillere olan borcumuz, Türkiye'ye yeni bir anayasa yapılmasıdır. Cumhurbaşkanı'mızın sizlere (gençlere) en büyük hediyesi, yeni bir anayasanın yapılmasıdır. Yeni anayasa yapıldığı zaman bu, Türkiye'nin, gençler tarafından yönetilen bir Türkiye'nin, önü açık bir Türkiye'nin, hiç kimse tarafından önü kesilemeyecek bir Türkiye'nin nüfus cüzdanı olacaktır. Biz mücadelemize yeni başlıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız 2023'ten bahsederken 2024'ten bahsederken yaşadığı heyecanı görüyorsunuz. Yaşadığı, gösterdiği azmi görüyorsunuz. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman size Türkiye için yeni bir anayasa da hediye edilmiş olacak."



Dünyada ve Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmayacak milyonlarca genç olduğunu dile getiren Çelik, "Ama şunu biliyoruz; hiç kimse kalmasa bile Adana AK Gençlik Cumhurbaşkanı'mızla yürümeye devam edecek." dedi.



"SİZ, BOSNA'NIN, SOMALİ'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN BİR LİDERİN İZİNDEN YÜRÜYORSUNUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bosna Hersek'in eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç arasındaki bir anıya aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Bilmenizi istediğim ve benim de yaşadığım bir konu da şu; bir gün yurt dışından Türkiye'ye geliyoruz. Uçak havadayken pilotlar tarafından Cumhurbaşkanı'mıza bir mesaj geldi. Mesaj, Türkiye'den gönderilmiş. Biraz evvel gençlik kollarının videosunda gördüğünüz, 25-30 yaşında hapishaneye girmiş, büyük kahraman, mücadele adamı Aliya İzzetbegoviç'in hasta olduğu bilgisi uçak havadayken Cumhurbaşkanı'mıza iletildi. Cumhurbaşkanı'mız bunun üzerine 'Uçağın rotasını değiştirin, Türkiye'ye gitmiyoruz, Bosna Hersek'e gidiyoruz. Aliya'yı göreceğiz.' dedi. O zaman bu o kadar ani bir karar oldu ki Bosna Hersek Başbakanı başka bir gezide olduğu için 'Sizi başka zaman misafir edelim.' dediler ama Aliya'nın hasta olduğunu duyunca Cumhurbaşkanı'mız 'Derhal oraya gidelim.' dedi. Netice itibarıyla Cumhurbaşkanı'mız gitti, Aliya'yı hasta yatağında ziyaret etti. Bakın, sizler nasıl bir mücadelenin varislerisiniz. Cumhurbaşkanımız, Aliya'ya 'Çok hasta görüyorum sizi, gelin sizi Türkiye'ye götürelim.' dedi. Aliya, 'Ben ömrümü verdiğim Bosna Hersek'te ölmek istiyorum, beni bir yere götürmeyin. Sizden sadece bir şey rica ediyorum; Bosna'yı yalnız bırakmayın." Cumhurbaşkanımız o günden beri Bosna'yı yalnız bırakmadı, Boşnak kardeşlerimize sahip çıktı. Siz, Bosna'nın, Somali'nin kaderini değiştiren bir liderin izinden yürüyorsunuz, siz Bosna'nın, Somali'nin kaderini değiştiren bir siyasi hareketin varislerisiniz."



"BU SİYASET, ESNAFIN, İŞÇİNİN, GENCİN, ÇİFTÇİNİN YANINDADIR"



Erdoğan'ın siyasetinin, esnafın, işçinin, gencin, çiftçinin yanında olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:



"O gün çıkmışlar diyor ki 'Recep Tayyip Erdoğan çiftçiyi, esnafı, işçiyi bilmez, Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği yok.' Bu iş, herhangi bir şekilde her seçime girip de her seçimden yenilgi almaya benzemez. Bu iş, beceriksiz siyasete benzemez. Bu siyaset, Recep Tayyip Erdoğan siyasetidir. Bu siyaset, esnafın, işçinin, gencin, çiftçinin yanındadır."