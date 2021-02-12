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Mustafa Topaloğlu'ndan uzay açıklaması

‘Uzaylı’ lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu, Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Programı’ kapsamında uzaya gitmek istediğini bildirdi.

Güncel / 12 Şubat 2021 Cuma 14:50
Mustafa Topaloğlu'ndan uzay açıklaması

‘Uzaylı’ lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ay’a astronot gönderileceğini açıklaması üzerine uzaya gitmek istediğini söyledi. Topaloğlu,“Bana ‘deli’ dediler, inanmadılar ama şimdi uzaya gidiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Programı’ tanıtım toplantısında Cumhuriyet’in 100. yılında Ay’a ilk teması gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Büyük heyecanla karşılanan gelişmeler sonrası gözler ‘Uzaylı’ lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu’na çevrildi.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, yıllardır uzay hakkında yaptığı yorumlarla bilinen Topaloğlu, sosyal medyada gündem konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı esprili bir dille uzaya gidecek ismin ünlü türkücünün olması gerektiğini vurguladı.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Topaloğlu, "Ben uzaya giderim. Şimdi uzayı tarif edeceğiz. Nereye gideceksiniz, nerede konaklayacaksınız, nerede oturacaksınız? Bunları belirlemek gerek. Gelenleri Ay’da ağırlamak lazım" dedi.

Topaloğlu, yıllardır insanların kendisini ciddiye almadığını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye, beni konuşuyor. İnsanların ufkunu genişletmek için yıllarca uzay hakkında konuştum. Ben, makine mühendisiyim. İnsanlar reklam için konuştuğumu zannetti. Hayır, bu bir bakıştı. O yıllar bana ‘uçuk, kaçık’ yorumları yaptılar. Doğruyu söylediğim için hep sabrettim. İnsanlara faydalı bir şey anlatmaya çalıştım.

'Türkiye’nin yarısı bana ‘deli’ dedi'

Bugün uzaya sahip olan, yeryüzüne de sahip oluyor. Teşvik etme amacıyla büyük bir görev üstlendim. Türkiye’nin yarısı bana ‘deli’ dedi. O yıllar albümlerim satmadı. ‘Sen nasıl uzaylı olursun?’ dediler. İnsanlara anlatamıyordum ki... 40 yıl önce uzaya teşvik ettim."

Recep Tayyip Erdoğan

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