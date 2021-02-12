MSB: Gara'da 33 terörist öldürüldü!

Türki Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesinde hain PKK'lıların yuvalandığı bölgelere operasyonları hız kesmeden devam ediyor.



10 Şubat'ta Irak'ın Gara bölgesindeki hainlere yönelik başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı sürüyor.



Harekatın başında çıkan çatışmada şehit düşen 3 askerimizin kanı yerde kalmadı.



33 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ



Milli Savunma Bakanlığı, harekatın ilerleyişi hakkında açıklama yayınladı.



Yayınlanan açıklamada, harekatın başarıyla devam ettiği, teröristlere ait 50'den fazla hedefin vurulduğu, 2'si sözde yönetici 33 hain örfüt mensubunun da etkisiz hale getirildiği belirtildi.







Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlere yönelik 10 Şubat'ta başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.



Teröristlere ait mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedef hava harekatı ile imha edildi.



Harekat kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosundan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında hedefler tam isabetle vuruldu, örgütün bölgedeki varlığı ağır darbe aldı.'