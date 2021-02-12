İzmir'de hortum felaketi! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı...

İzmir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde hortum felaketi meydana geldi. Ayrıca Güzelbahçe'de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı oldu. Çok sayıda kişi de yaralandı.



İzmir geçtiğimiz günlerde yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce ev ile işyerinin su bastığı sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış birçok ilçede doluya döndü.



Ceviz büyüklüğündeki dolular kimi araçlara zarar verdi. Çeşme Alaçatı'da ise denizde başlayan hordum karaya çıktı. Hortum araçları ters çevirdi, bir kule vinç devrildi. 5 kişi yaralandı. Çeşme, Güzelbahçe, Urla başta olmak üzere ceviz büyüklüğündeki dolular kimi araçlara zarar verdi. Yollar bir anda beyaza büründü.







15 ARAÇ TERS DÖNDÜ



Çeşme ilçesinde ise denizde başlayan hortum kara içerisinde ilerledi. Çeşme Marina'dan içeri doğru ilerleyen hortum 15'e yakın aracın ters dönmesine neden oldu. 30-35 tekne battı. 20 vatandaş çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Hortum, Marina yakınındaki bir inşaattaki vinç devrildi. Bu arada evlerin çatıları uçtu.







VALİ KÖŞGER, İNCELEMELERDE BULUNDU



İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde incelemelerde bulundu.



Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan tüm ekiplerin bölgeye seferber edildiğini belirterek, şunları söyledi:



'Daha önce İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum. Şimdi sahili gezdik. Özellikle Alaçatı Port bölgemizde araçları 8-10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden aşıp diğerlerinin üzerine atmış ve oldukça fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor.'







Yamaç Evleri bölgesindeki bazı konutlarda hasar oluştuğunu da aktaran Köşger, Urla ilçesindeki 700 seranın da doludan zarar gördüğünü bildirdi.



BAKAN PAKDEMİRLİ'Yİ TAŞIYAN UÇAK İNİŞ YAPAMADI



Hortum olayı nedeniyle İzmir'e gelmek için Ankara'dan havalanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi taşıyan uçağın hava muhalefeti nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamadığı ve başkente geri döndüğü öğrenildi.





