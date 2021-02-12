USD (Alış - Satış) : 7,04 - 7,05 EURO (Alış - Satış) : 8,54 - 8,55

İzmir'de hortum felaketi! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı...

İzmir'de hortum felaketi yaşandı. Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişi yaralandı. Bölgede araçların zarar gördüğü, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi. Bölgede teknelerde de zararın olduğu ifade edildi.

Güncel / 12 Şubat 2021 Cuma 08:11
İzmir'de hortum felaketi! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı...

İzmir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde hortum felaketi meydana geldi. Ayrıca Güzelbahçe'de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı oldu. Çok sayıda kişi de yaralandı.

İzmir geçtiğimiz günlerde yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce ev ile işyerinin su bastığı sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış birçok ilçede doluya döndü.

Ceviz büyüklüğündeki dolular kimi araçlara zarar verdi. Çeşme Alaçatı'da ise denizde başlayan hordum karaya çıktı. Hortum araçları ters çevirdi, bir kule vinç devrildi. 5 kişi yaralandı. Çeşme, Güzelbahçe, Urla başta olmak üzere ceviz büyüklüğündeki dolular kimi araçlara zarar verdi. Yollar bir anda beyaza büründü.



15 ARAÇ TERS DÖNDÜ

Çeşme ilçesinde ise denizde başlayan hortum kara içerisinde ilerledi. Çeşme Marina'dan içeri doğru ilerleyen hortum 15'e yakın aracın ters dönmesine neden oldu. 30-35 tekne battı. 20 vatandaş çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Hortum, Marina yakınındaki bir inşaattaki vinç devrildi. Bu arada evlerin çatıları uçtu.



VALİ KÖŞGER, İNCELEMELERDE BULUNDU

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde incelemelerde bulundu.

Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan tüm ekiplerin bölgeye seferber edildiğini belirterek, şunları söyledi:

'Daha önce İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum. Şimdi sahili gezdik. Özellikle Alaçatı Port bölgemizde araçları 8-10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden aşıp diğerlerinin üzerine atmış ve oldukça fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor.'



Yamaç Evleri bölgesindeki bazı konutlarda hasar oluştuğunu da aktaran Köşger, Urla ilçesindeki 700 seranın da doludan zarar gördüğünü bildirdi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'Yİ TAŞIYAN UÇAK İNİŞ YAPAMADI

Hortum olayı nedeniyle İzmir'e gelmek için Ankara'dan havalanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi taşıyan uçağın hava muhalefeti nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamadığı ve başkente geri döndüğü öğrenildi.


Adnan Menderes

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'DA KADININ KOCASINI BOŞAMA HAKKI!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı