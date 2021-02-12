İstanbul'da kar yağışı başladı! 5 gün sürecek...

Meteoroloji, kar yağışı için İstanbulluları uyardı! Meteoroloji Genel Müdürlğünce yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün karla karışık olarak etkisini göstermesini bekleyen yağışlar kısa sürede yerini yoğun kar yağışına bırakacak. Türkiye genelinde, başta batı ve kuzey kesimlerde etkili olması beklenen kar yağışının yeni hafta ile birlikte İç Anadolu ve Doğu bölgeleri de etkisi altına alması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlğü'ne ait son hava durumu raporları saatlik ve günlük olarak aşıda yer almaktadır. İşte, illere göre son tahminler...



İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI BAŞLADI!



İstanbul'da birçok ilçede kar yağışı etkili olmaya başladı.



Türkiye geneli için Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çanakkkale, Muğla, Erzurum, Muş, Bingöl Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.



Marmara'nın kuzey ve Doğusu ile Batı Karadenizin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



5 GÜN SÜRECEK

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta da etkili olmaya devam edeceği, sıcaklığın 0'ın altına düşmesiyle dondurucu soğuklar ile birlikte kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının 5 gün sürebileceğini söyledi. Kar yağışının 1987, 2002 ve 2004'teki gibi etkili olması bekleniyor. 1987 Mart'ında İstanbul'da kar kalınlığı 1 metreyi aşmış, hava sıcaklığı eksi 2 dereceye düşmüştü.



İSTANBUL VALİLİĞİNDEN DE UYARI YAPILDI



İstanbul Valiliği, 14 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarının kenti terk edeceği ana kadar ilgili kurum ve kuruluşların 24 saat esasına göre görev yapacağını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporlarına göre, 14 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olmasının beklendiği, pazartesi, salı ve çarşamba günleri, kar yağışının aralıklarla sürmesinin tahmin edildiği belirtildi.



Sıcaklıkların 15 Şubat Pazartesi günü hissedilir derecede azalarak, 3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldığı kaydedildi.