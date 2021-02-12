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Gara şehitleri son yolculuğuna uğurlandı!

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yürütülen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan 3 asker, son yolcuğuna uğurlandı.

Güncel / 12 Şubat 2021 Cuma 13:52
Gara şehitleri son yolculuğuna uğurlandı!

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yürütülen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda, teröristlerle çıkan çatışma sonucu 3 askerimiz şehit olmuştu.

Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler, Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için cenaze töreni düzenlendi.

DEVLET ERKANI TÖRENE KATILDI

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

'ASLAN OĞLUM SANA DOYAMADIK'

Şehit Burak Coşkun'un babası Gülbay Coşkun, cenaze namazı öncesinde oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu önünde dua etti. Baba Coşkun, 'Aslan oğlum, sana doyamadık. Hakkımı helal ediyorum.' diye konuştu.

Cenaze namazlarının kılınması sonrasında şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, askerlerin omuzlarında cenaze arabalarına götürüldü.

EŞLERİNİ BORDO BEREYLE UĞURLADILAR

Tören geçişi sırasında şehit Coşkun'un eşi Müge Coşkun ile şehit Güler'in eşi Gizem Güler bordo bere giyerek eşlerine son kez el salladı. Şehit Coşkun'un 6 yaşındaki kızı İnci ise töreni annesi Müge Coşkun'un kucağında izledi.

Şehit Turhan'ın babası Mustafa Turhan, 'Oğlum hiçbir zaman görevden kaçmadı. Güle güle git oğlum.' sözleriyle şehide veda etti. Güçlükle ayakta durabilen baba Turhan'ı askerler teskin etti.

'KANLARI YERDE KALMADI'

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımısı Oktay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi. Taziye dileğinde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, 'Kanları yerde kalmadı.' dedi.

Törenin ardından şehitler Coşkun ve Güler'in naaşları defnedilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne, şehit Turhan'ın naaşı ise Sincan Cimşit Mezarlığı'na götürüldü.

Kemal KılıçdaroğluMustafa ŞentopMustafa DesticiMevlüt ÇavuşoğluDevlet Bahçeli

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