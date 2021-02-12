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Facebook’un yeni hedefi Clubhouse!

Davetiyeyle girilen sosyal medya ağı Clubhouse son günlerde herkesin dilinde. Son dönemin popüler uygulaması Facebook’un da radarına girdi. Şirkete yakın kaynaklara göre, Facebook, Clubhouse benzeri bir uygulama üzerinde çalışmalara başladı.

Teknoloji / 12 Şubat 2021 Cuma 16:36
Facebook’un yeni hedefi Clubhouse!

Mark Zuckerberg’in "Satın alamıyorsan kopyala" sözü çerçevesince Facebook şimdi de gözünü son dönemin popüler uygulaması Clubhouse’a dikti.

The Verge’de yer alan habere göre, sosyal medya devi Facebook, Clubhouse benzeri bir servis üzerinde çalışmalara başladı.

Facebook’un bunu mevcut platformlarına mı entegre edeceği yoksa ayrı bir uygulama olarak mı tasarladığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Ancak New York Times'ta yer alan habere göre, Facebook'un üst düzey yöneticileri çalışanlarından, şirket içinde adı 'Fireside' olarak bilinen Clubhouse benzeri bir uygulama geliştirmelerini istedi.

Facebook, Snapchat’ten alınan Hikayeler ve geçen yıl piyasaya sürülen TikTok rakibi Reels gibi pek çok özelliği bünyesinde bulunan platformlara entegre etmişti.

Clubhouse’a rakip olmaya hazırlanan tek şirket Facebook değil. Twitter podcast üzerine yoğunlaşan sosyal medya yayın şirketi Breaker’ı satın almıştı.

Twitter’ın clubhouse benzeri bir kullanım sunacak Spaces isimli bir servis üzerinde yoğun mesai yaptığı bir süredir konuşuluyordu.

Facebook ve Instagram’dan farklı olarak video ve fotoğraf paylaşımı yapılmayan Clubhouse uygulamasında, kullanıcılar ilgilerini çeken konularda sohbet odalarına dahil olup sesli etkileşim yoluyla tartışmalara katılabiliyor.

Popülerliği günden güne artan uygulama, 21 Ocak 2021’de bir milyar dolar piyasa değerine ulaştı.

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